bunq Update: Eltern und Krypto-Fans dürfen sich freuen

Die europäische Neobank bunq hat ein neues Update ihrer App mit verschiedenen neuen Funktionen vorgestellt.

Dazu gehören der Handel mit Kryptowährungen in sechs europäischen Ländern, eine verbesserte eSIM-Integration sowie Anpassungen für das Kinderkonto. Mit dem Update können Nutzer ihre Mobilfunkverbindung im Ausland nun direkt in der App verwalten, ohne auf eine aktive Internetverbindung angewiesen zu sein.

Zudem ersetzt bunq mit dem neuen Update die Push-Benachrichtigungen von Apple Pay durch eigene Benachrichtigungen, die Ausgaben, Cashbacks und bunq-Points in Echtzeit in Euro anzeigen, anstatt in der Fremdwährung.

Neue Funktionen für mobiles Internet und Rabatte

Eine weitere Neuerung ist das Rabattprogramm „bunq Deals“, mit dem Kunden auf verschiedene Partnerangebote zugreifen können. Speziell auf Reisende und Expats zugeschnitten, bietet diese Funktion unter anderem Rabatte bei LEGO, Expedia und Sixt.

Beim Kinderkonto führt bunq ein automatisiertes Taschengeldsystem ein, bei dem Eltern altersgerechte Vorschläge für die Höhe der Auszahlungen erhalten. Auch Familienmitglieder und Freunde können die Sparziele der Kinder unterstützen, ohne selbst ein Konto bei bunq eröffnen zu müssen.

Mit dem neuen Kryptohandel bietet bunq seinen Nutzern Zugang zu mehr als 300 Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Kryptobörse Kraken.

Der Dienst wird zunächst in sechs europäischen Ländern ausgerollt, eine spätere Ausweitung auf Deutschland, den restlichen Europäischen Wirtschaftsraum sowie die USA und Großbritannien ist geplant. Hierfür hat bunq bereits Lizenzen beantragt und strebt eine Broker-Dealer-Lizenz in den USA an.

Nach eigenen Angaben hat bunq bereits die strukturelle Profitabilität erreicht und plant für die Zukunft eine weitere Beschleunigung der internationalen Expansion.

