Burning Shores: Horizon-DLC startet exklusiv auf der PlayStation 5

Ich bin ja gerne etwas skeptisch, wenn es keine Reviews vor dem Launch gibt und bei The Last of Us für den PC haben wir gesehen, warum das oft berechtigt ist. Es gibt aber viele Beispiele und auch in diesem Fall sollte man etwas vorsichtig sein.

An dieser Stelle aber der Hinweis, dass in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das DLC für Horizon Forbidden West freigeschaltet wird, welches sich Burning Shores nennt. Es kostet 19,99 Euro und ist nur für die PlayStation 5 von Sony verfügbar.

Optisch macht das Spiel in den Videos einen sehr guten Eindruck und ich traue dem Team bei Guerrilla eigentlich auch, wir durften Horizon Forbidden West sehr früh vor Marktstart spielen. Und 20 Euro sind nicht viel Geld. Aber wie gesagt, es fehlen noch ein paar Informationen, ob dieses DLC auch wirklich wieder abliefert.

Ich werde es testen und euch dann schnellstmöglich eine Einschätzung liefern.

