Angriff auf Tesla Model Y: BYD plant sportlichen Elektro-SUV

BYD wird das Portfolio an Elektroautos diese Woche ausbauen und im Rahmen der Guangzhou Auto Show in China den BYD Sea Lion vorstellen. Über Weibo hat man bestätigt, dass es ein neuer Elektro-SUV ist und erste Skizzen davon veröffentlicht.

Mit Blick auf die Größe und Ausstattung dürfte das eine Alternative für das Tesla Model Y sein, den aktuellen Bestseller der Elektroautos. Der Sea Lion kommt aber mit einer etwas sportlicheren Coupé-Optik daher. BYD hat mit dem BYD Seal U bereits einen Elektro-SUV im Portfolio, aber davon kann man derzeit nicht genug haben.

Die Weltpremiere findet am 17. November statt, so BYD, und die Optik orientiert sich an der Ocean-Designsprache der Marke. Technische Details wollte BYD noch nicht nennen, der Fokus dieser Ankündigung lag zunächst voll auf dem Design.

Basis ist die BYD E-Plattform 3.0, es lohnt sich also ein kurzer Blick auf den BYD Seal, der bald nach Deutschland kommt. Sehen wir den BYD Sea Lion ebenfalls bei uns in Deutschland? Davon gehe ich ehrlich gesagt fest aus, auch wenn BYD das diese Woche vermutlich noch nicht bestätigen wird, da das noch eine Weile dauern wird.

