BYD plant neues Elektroauto für Europa

BYD präsentierte Ende 2023 den BYD Sea Lion 07 für den Heimatmarkt in China und man bestätigte vor ein paar Tagen auch, dass wir ein neues Elektroauto für Europa auf dem Auto Salon in Paris sehen werden. Es wird laut Automotive News der Seelöwe, also ein sportlicher Coupé-SUV in der Größe des Tesla Model Y.

Von offizieller Seite wollte BYD das bisher noch nicht bestätigen, aber man deutet es bereits an. Die finale Ankündigung dürfte kommende Woche folgen, dann gibt es auch die Details für die europäische Version. In der besten Version gibt es im BYD Sea Lion 07 einen Akku mit 81 kWh und über 500 PS Leistung mit zwei Motoren.

Basis ist die BYD-Plattform EVO 3.0 und es dürfte das technisch beste Elektroauto der Marke in Europa werden. Wobei die Preise von BYD bei uns gar nicht mal so attraktiv sind, daher würde ich sagen, dass wir diese zunächst abwarten. SUVs wie dieser sind zwar im Trend, aber genau deshalb gibt es auch schon viele davon.

