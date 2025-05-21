BYD schlägt Volkswagen: Elektroauto für unter 20.000 Euro startet
Der BYD Dolphin Surf, über dessen Bezeichnung man sicher irgendwann nochmal in Ruhe nachdenken darf, startet mit einem Angebot in Deutschland. Die Basis gibt es damit für 19.990 Euro und die „volle Hütte“ bleibt sogar bei unter 25.000 Euro.
Für unter 25.000 Euro bekommt man über 300 km Reichweite, 115 kW (156 PS) an der Vorderachse und man kann mit bis zu 65 kW laden. Für unter 20.000 Euro gibt es dann etwas mehr als 200 km Reichweite und auch nur noch 65 kW (88 PS).
Es sind keine guten Werte, da muss man sich nichts vormachen, aber der Dolphin soll den kommenden VW ID.2 noch vor Marktstart schlagen. Es ist ein ca. 4 Meter langes Elektroauto und die entsprechende Produktseite ist auch schon online.
Ich glaube zwar, dass der VW ID.2 ein besseres Auto wird, aber ich glaube auch, dass VW die 25.000 Euro nicht direkt zum Start knackt und vor allem nicht mit unter 20.000 Euro mithalten kann, diesen Preis peilt man erst mit dem VW ID.1 an.
Spielt aber am Ende auch noch keine Rolle, denn die Ära der preiswerten E-Autos ist eingeleitet und BYD startet ein Jahr vor VW. Selbst wenn der ID.2 am Ende das bessere Auto sein wird, er wird frühestens in einem Jahr beim Händler stehen.
Tolle Kopie des Chevrolet Spark. Nur gab’s den vor mehr als 10 Jahren….
Man kann mittlerweile einen ID-3 Pro als Jahreswagen mit unter 10.000km für unter 25.000€ bekommen (meiner hat 23.000€) gekostet. SoH über 95%. Das ist meiner Meinung nach ein Top-Auto und man hat noch 7 Jahre Garantie. Klar Jahreswagen mit Neuwagen ist Äpfel mit Birnen, man sieht aber dass man zwischenzeitlich auch zu echt humanen Preisen elektrisch gut fahren kann…
Anderswo las ich allerdings, dass die Preise nur Aktionspreise sind, die nur gelten, wenn man quasi sofort kauft. Naja, mal sehen, wie es dann mit Rabatten aussieht – noch dürften ja auch die China-Zölle beim Preis eine Rolle spielen, die kein Thema mehr sind, wenn das Auto in der Fabrik in Ungarn gebaut wird.
„Zur Markteinführung bietet BYD den Dolphin Surf direkt zu Aktionspreisen an: Bis zum 30. Juni 2025 startet die Active-Version bei 19.990 Euro, danach sind es regulär 22.990 Euro. Gerade mit dem Aktionspreis wirkt der Dolphin Surf gut eingepreist. Zum regulären Wert von rund 23.000 Euro gibt es auch schon fast einen Hyundai Inster – der in der Basis schon mit 42 kWh eine deutlich größere Batterie für mehr Reichweite hat.
Den Dolphin Surf Boost gibt es zunächst ab 22.490 Euro, später ab 26.990 Euro. Bei der Comfort-Version fällt der Aktionsrabatt am höchsten aus: Bis Ende Juni gibt es das Topmodell ab 24.990 Euro, ab Juli stehen dann satte 30.990 Euro in der Liste. Auch hier gilt: Die Aktionspreise scheinen durchaus wettbewerbsfähig – mit dem regulären Preis von knapp 31.000 Euro liegt der Dolphin Surf aber schon auf dem Niveau der Größenklasse darüber – mit dem „echten“ Dolphin und dem ID.3. “
https://www.electrive.net/2025/05/21/weltpremiere-des-dolphin-surf-so-will-byd-den-id-2-renault-5-und-co-aufmischen/
Da steht zweimal 65kw bei der Ladeleistung, jedoch ein „nur noch“… Die Werte sind falsch oder?
Allgemein aber gute Preis Leistung in meinen Augen.
85 kW und 65 kW muss es heißen.
Der VW wird vermutlich vor allem durch Sonderausstattung schnell deutlich (!) teurer. Erfahrungsgemäß lassen sich die Deutschen Hersteller jedes Häckchen im Konfigurator gut bezahlen und liefern die Basis im Vergleich zu asiatischen Herstellern wirklich sehr mager aus…