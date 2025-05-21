BYD schlägt Volkswagen: Elektroauto für unter 20.000 Euro startet

Der BYD Dolphin Surf, über dessen Bezeichnung man sicher irgendwann nochmal in Ruhe nachdenken darf, startet mit einem Angebot in Deutschland. Die Basis gibt es damit für 19.990 Euro und die „volle Hütte“ bleibt sogar bei unter 25.000 Euro.

Für unter 25.000 Euro bekommt man über 300 km Reichweite, 115 kW (156 PS) an der Vorderachse und man kann mit bis zu 65 kW laden. Für unter 20.000 Euro gibt es dann etwas mehr als 200 km Reichweite und auch nur noch 65 kW (88 PS).

Es sind keine guten Werte, da muss man sich nichts vormachen, aber der Dolphin soll den kommenden VW ID.2 noch vor Marktstart schlagen. Es ist ein ca. 4 Meter langes Elektroauto und die entsprechende Produktseite ist auch schon online.

Ich glaube zwar, dass der VW ID.2 ein besseres Auto wird, aber ich glaube auch, dass VW die 25.000 Euro nicht direkt zum Start knackt und vor allem nicht mit unter 20.000 Euro mithalten kann, diesen Preis peilt man erst mit dem VW ID.1 an.

Spielt aber am Ende auch noch keine Rolle, denn die Ära der preiswerten E-Autos ist eingeleitet und BYD startet ein Jahr vor VW. Selbst wenn der ID.2 am Ende das bessere Auto sein wird, er wird frühestens in einem Jahr beim Händler stehen.