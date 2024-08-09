BYD Seal: Neue Version des Elektroautos ist auch ein Schritt zurück

Der BYD Seal wurde zum Start als preiswerte Alternative für das Tesla Model 3 in China vermarktet und startete ein paar Monate später auch global. Doch da zeigte sich schnell, dass die Preise bei uns gar nicht unbedingt so attraktiv bei BYD sind.

Daher legt man jetzt technisch nach und geht den Weg zu einer 800 Volt-Plattform in China. Die Ladezeit verkürzt sich von 37 auf 25 Minuten (10 bis 80 Prozent), aber es gibt keine Angabe zur Ladegeschwindigkeit. Die ist vielleicht gar nicht so gut.

150 kW waren in dieser Preisklasse schon kein Highlight, aber der große Akku wird mit 80 kWh auch kleiner, was zu einem Verlust von 9 Prozent bei der Reichweite sorgt. Ein Schritt, den man bei einem Elektroauto bisher noch nicht gesehen hat.

Die Leistung bleibt gleich, aber der Innenraum wurde auch aufgewertet und es gibt ein neues Lenkrad. Das Facelift des BYD Seal soll nach Europa kommen, das hat BYD schon bei Autocar bestätigt, aber bisher gibt es noch keinen Zeitraum dafür.

Ein Lidar-Sensor ist übrigens auch neu, dieser fällt auf dem Dach auch direkt auf, was ich zwar technisch nicht schlecht finde, aber das wertet die Optik von Autos für mich auch immer etwas ab. Die Technik ist wichtig, aber schön ist sie eben nicht.

Ich gehe davon aus, dass wir den neuen BYD Seal nicht mehr in diesem Jahr bei uns sehen werden, aber 2025 dürfte hier realistisch sein. Falls man aber nicht die Preise irgendwie senken kann, wird es nicht leicht gegen das aktuelle Tesla Model 3.