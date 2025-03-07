Mobilität

BYD: So will man mit Elektroautos in Deutschland erfolgreich sein

BYD galt als große Hoffnung aus China, doch der Start in Europa war nicht wirklich gut und letztes Jahr ging es sogar über 30 Prozent in Deutschland nach unten. Man hat keine 3.000 Autos verkauft, obwohl man der Hauptsponsor der EM 2024 war.

Doch das soll sich ändern, BYD gibt nicht auf und plant in diesem Jahr einen neuen Start bei uns. Maria Grazia Davino kümmert sich als neue Chefin von BYD darum und hat einen Plan, über den sie in der Automobilwoche intensiver gesprochen hat.

Ein großes Problem sind Händler, bisher sind es nur 28 in Deutschland, kurzfristig sind 120 Standorte geplant, mehr sollen aber kommen. Der zweite Punkt ist das Lineup, bisher gibt es schon neun Modelle, vier weitere kommen dann 2025 dazu.

BYD ist zu teuer in Deutschland

Als Vorteil sieht die Marke das Backup aus China, dort ist man die Nummer 2 auf dem Markt. Doch dort greift man preislich auch sehr attraktiv an, bei uns sind die Elektroautos von BYD durchaus teuer, im Vergleich zu anderen auch zu teuer.

Man möchte „oben“ mitspielen, also bei Tesla und Co., aber man ist der Underdog und man ist technisch nicht besser. SAIC, die Nummer 1 aus China, macht es hier besser, aber man ist auch bereit, mit sehr guten Angeboten wie bei MG anzugreifen und fokussiert sich zunächst auf Marktanteile und nicht direkt auf Gewinnmarge.

Wenn es BYD in Deutschland schaffen und sich etablieren möchte, dann muss man deutlich attraktiver werden. Man ist teilweise teurer als Tesla, aber man spielt noch lange nicht auf dem Level von BMW und Co. und so wird das nicht funktionieren.

Ich bin aber mal gespannt, ob BYD auf den Fehlern der letzten Jahre gelernt hat und wirklich in Europa angreifen möchte. Das Geld für die EM 2024 hätte man sich jedoch sparen und lieber in attraktive Angebote stecken können. Ich behaupte mal, dass das der Marke langfristig mehr geholfen hätte. Bekanntheit alleine bringt nichts.

  1. punker 🪴
    sagt am

    Chinesisch wird gleichgesetzt mit billig. Wenn die Autos teurer sind als europäische Marken kauf ich doch kein chinesisches. Also können die nur über den Preis Verkäufe erzielen.

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Die Autos verbrauchen zu viel Strom, laden zu langsam, das Design ist fragwürdig (Modellabhängig, die haben da absolut keine klare Linie, jedes Auto könnte auch von verschiedenen Firmen sein), Fahrwerk ist eher mittelmäßig aber die Preise sind Premium.

    „Warum verkaufen wir nichts?“

    Spricht für absolute Ignoranz der Realitäten.

    Antworten
  3. Thomas 💎
    sagt am

    Wenn ich die letzten YT Videos von Björn Nyland anschaue, dann sind die Kisten von BYD alles andere als effizient und leiden die gefeierten LFP Blade Batterien unter Hitzestau.

    Antworten

