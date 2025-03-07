Volkswagen denkt über weiteren Elektro-GTI nach

Volkswagen hat bereits bestätigt, dass der VW ID.2 das erste Elektroauto sein wird, welches auch als GTI auf den Markt kommt. Wir kennen bereits das Konzept und es wird hier keine GTX-Version geben, dieses Branding stirbt langfristig wieder aus.

Beim elektrischen VW Golf wird ebenfalls ein GTI kommen, doch wie sieht es mit dem neuen VW ID.1 aus? Das könnte passieren, so Kai Grünitz gegenüber Autocar, der ID.1 nutzt viel Technik, die man im ID.2 nutzt, aber es ist noch nicht beschlossen.

Ein VW ID.1 GTI hängt auch von den Reaktionen der Kunden auf den normalen ID.1 ab und man müsste schauen, dass sich das a) finanziell rechnet, denn der ID.1 ist deutlich knapper kalkuliert und b) dürfte er den VW ID.2 GTI nicht zu sehr bedrängen.

Bei Volkswagen geht man jetzt keine Risiken mehr ein, es kommen nur neue Autos, bei denen sich VW sicher ist, dass sie erfolgreich werden. In der Vergangenheit gab es allerdings auch einen VW Up GTI neben dem VW Polo GTI, möglich wäre es also, so der Chef der technischen Entwicklung, „wir werden sehen“. Aber es dauert noch.