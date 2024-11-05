C24 Bank ändert die Kontomodelle

Die C24 Bank nimmt Anpassungen an den verschiedenen Kontotypen vor. Bisher wurde das nicht großartig verkündet, aber dem aufmerksamen Kunden fällt das natürlich direkt auf.

Das kostenfreie Konto der C24 Bank ist so gut, dass es sich aus quasi historischen Gründen kaum noch gelohnt hat zu den Premium-Konten zu greifen. Das soll sich ab sofort ändern. Während bei „C24 Smart“ fast alles beim Alten bleibt, werden bei „C24 Plus“ sowie „C24 Max“ einige Anpassungen vollzogen. Diese greifen offensichtlich auch für Bestandskunden.

So gibt es dort jetzt einen Premium-Cashback von 0,5 bzw. 1 % (gedeckelt auf 12 bzw. 24 € pro Monat; beim Smart-Konto sind es nur 0,05 % Cashback), deutlich mehr Pockets (20 Stück), mehr kostenfreie virtuelle Karten (20 Stück), mehr kostenfreie Abhebungen (20 Stück) und sogar eine kostenfreie Einzahlung pro Monat. Beim Plus-Konto hat sich zudem das Kartendesign geändert.

Die Kosten für die beiden Bezahl-Versionen liegen unverändert bei 5,90 € beziehungsweise 9,90 € pro Monat. Auf der Webseite der C24 Bank können die Kontomodelle miteinander verglichen werden.

Die Anpassungen können auch dem ab heute (05.11.24) gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden (PDF).

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt. Ich nutze es selbst äußerst zufrieden, beobachte daher die Entwicklungen der C24 Bank sehr genau.

Zum kostenlosen C24 Konto →

