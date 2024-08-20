C24 Bank: Betrugsmasche über gefälschte Websites

In einer neuen Betrugswelle haben es Kriminelle auf Kunden der C24 Bank abgesehen. Die Opfer erhalten täuschend echt aussehende E-Mails, die angeblich von der Bank stammen.

Die Nachricht fordert dazu auf, die Telefonnummer zu aktualisieren, um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten. Die E-Mail wirkt authentisch und könnte leicht das Vertrauen des Empfängers gewinnen, da sie auf den ersten Blick seriös erscheint. Es handelt sich jedoch um eine Fälschung.

Der in der Nachricht enthaltene Link führt auf eine gefälschte Webseite, die der echten Internetpräsenz der C24 Bank täuschend ähnlich sieht. Auf dieser Phishing-Seite werden die Nutzer dann aufgefordert, sensible Informationen wie ihre Handynummer, ein Passwort sowie die Kartennummer ihrer Mastercard einzugeben. Dies sind klare Anzeichen für einen Betrugsversuch mit dem Ziel, persönliche Daten zu stehlen.

Um sich vor diesem Betrug zu schützen, kann man nur dringend davor warnen, auf solche E-Mails zu reagieren oder persönliche Daten auf unbekannten Webseiten einzugeben. Kunden sollten stets misstrauisch sein und sich im Zweifelsfall direkt mit der Bank in Verbindung setzen, um sich abzusichern. Die C24 Bank selbst würde solche sensiblen Informationen niemals per E-Mail abfragen.

So liest sich eine der Betrugs-E-Mails:

Sehr geehrte/r Kunde, Um die Sicherheit Ihres Kontos weiterhin zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihre Telefonnummer zu aktualisieren. Eine aktuelle Telefonnummer hilft uns, Sie bei wichtigen Kontoaktivitäten oder im Falle von Sicherheitsfragen schnell zu erreichen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Telefonnummer zu überprüfen und zu aktualisieren. Dieser einfache Schritt trägt wesentlich zur Sicherheit Ihres Kontos bei. [Telefonnummer aktualisieren] Vielen Dank für Ihre schnelle Bearbeitung. Ihre Aufmerksamkeit hilft uns, Ihr Konto sicher und geschützt zu halten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr C24 Bank Team Datenschutzrichtlinien | AGB | Kontakt

Der Link leitet zur Domain www.c24.kunden-login-ag-de.immo , was offensichtlich nicht die Website der C24-Bank ist. Optisch ist die gefälschte Website jedoch „nicht schlecht“ gemacht. Von daher sollte man immer aufpassen und vor allem auch weniger technisch versierte Menschen in seinem Umfeld informieren.

C24 Gratiskonto und Tagesgeld-Pocket

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

