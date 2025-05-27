C24 Bank kündigt Zinssenkung an
Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden zum 1. Juni 2025 gesenkt. Die Zinsen für das Tagesgeld sind auch betroffen.
Kunden erhalten demnach ab Anfang Juni nur noch 0,75 Prozent Zinsen p. a. auf das C24 Girokonto, die Konto-Pockets sowie auf das C24 Tagesgeld-Pocket. Auf das Anfang des Jahres gestartete C24 Festgeld gibt es etwas mehr Zinsen (bis zu 1,4 % p. a.).
Die Anpassung folgt damit den jüngsten Veränderungen des EZB-Leitzinses. Die Höhe des Zinssatzes ergibt sich bei der C24 Bank aus dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank abzüglich 1,50 Prozentpunkte.
Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.
C24 mit smartem Girokonto und Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und verschiedenen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.
Ja das war`s wohl, leider habe ich nichts zu verschenken und einer Bank schon gar nicht.
Egal wie toll die App auch sein soll. Zuerst mit hohen Zinsen locken und dann abkassieren.
Sollen die sich einen anderen Dummen suchen. Ich jedenfalls lösche das Konto.
Irgendwie ein Trauerspiel wie weit mittlerweile die Zinsen gesunken sind. Bei 2,5% waren wir mal. Jetzt nur noch bei mickrigen 0,75%. Was für ein ****. Ich bleibe dennoch bei C24. Immer noch die beste Bank irgendwie für mich derzeit.
Dem schließe ich mich an, von den Features her und auch bei der App noch immer die beste Online-only Bank.
Wenigstens gibt es dort beim Tagesgeld, die monatliche Zinsausschüttung.
sorry, das sorgte gerade für einen Lacher bei mir – gegenüber einem 3fachen Zinssatz (und ich rede nicht von Neukunden-3-Monats-Lockangeboten!) bei ‚richtigem‘ Tagesgeld ist das allerdings albern.
Und die achso’tolle‘ App ist leider vielfach dermassen buggy, zeigt viel falsch (oder auch garnicht) an, und die Buchungslaufzeiten (sofern keine Echtzeit geht) sind oft unterirdisch, dass wir überlegen zu wechseln – hip und ‚Funktionen‘ ist nunmal nicht alles…