C24 Bank senkt wieder die Zinsen – nicht auf das Tagesgeld
Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden zum 1. März 2025 gesenkt. Die Zinsen für das Tagesgeld bleiben allerdings diesmal unverändert.
Kunden erhalten demnach ab Anfang März nur noch 1,25 Prozent Zinsen p. a. auf das C24 Girokonto und die Pockets. Der Zinssatz für das C24 Tagesgeld-Pocket wird nicht angepasst und bleibt bei 1,5 % p. a. Auf das kürzlich gestartete C24 Festgeld gibt es dann bis zu 2,24 % p. a. Zinsen.
Die Anpassung folgt damit den jüngsten Veränderungen des EZB-Leitzinses. Die Höhe des Zinssatzes ergibt sich bei der C24 Bank nämlich aus dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank (seit 30.01.2025: 2,75 %) abzüglich 1,50 Prozentpunkte.
Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.
C24 bietet kostenfreies Girokonto mit Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut zahlreichen Erhebungen sehr beliebt.
Es bleibt trotzdem noch eins der besten Girokonten. Dass man überhaupt Zinsen auf sein Guthaben bekommt, ist schon ein Luxus, den es nicht überall gibt. Dazu kommen noch all die weiteren Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Filialbanken, über die man nicht spricht, weil man sie schon als selbstverständlich ansieht. Ich würde das Konto jedenfalls auch dann noch empfehlen, selbst wenn es gar keine Zinsen gäbe. Außerdem wird man wahrscheinlich sowieso nicht ein Girokonto nutzen, wenn man sich ein Vermögen aufbauen oder für die Rente vorsorgen will.
joa, Zinsen sind ganz nett, und selten auf’m Giro – aber sowohl TG als auch FG ist sehr grenzwertig, da gibt es deutlich bessere Angebote – man darf halt nicht alles am selben Tresen kaufen… Pockets sind auch nett zur Übersichtlichkeit, aber:
Die App ist mMn sehr schwankend, aktualisiert oft nicht – muss ich nicht mit rumbasteln.
Dass es besser geht (auch nicht perfekt!), zeigt aktuell zB die App der ING. Ok, Girocard kostet extra, aber in Sachen App-Zuverlässigkeit bin ich echt begeistert, gerade im Vergleich zu manch anderen… Das ‚perfekte Gesamtpaket‘ suche ich dagegen immer noch :)