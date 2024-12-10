C24 Bank startet echtes Gemeinschaftskonto

Die C24 Bank hat zuletzt Anpassungen an den verschiedenen Kontotypen vorgenommen und startet ab sofort ein echtes Gemeinschaftskonto.

Ein Konto beziehungsweise Pocket konnte man bei C24 bisher bereits mit einem bzw. mehreren anderen Nutzern teilen. Dies lief über eine Kontovollmacht, war daher kein „echtes“ Gemeinschaftskonto. Das ändert sich jetzt.

Das C24 Gemeinschaftskonto („Oder-Konto“) ist ein kostenloses Girokonto für zwei Kontoinhaber. Es bietet alle Funktionen eines vollständigen Girokontos, einschließlich einer eigenen IBAN. Die Nutzer können damit gemeinsam Zahlungen veranlassen, empfangen und sparen. Beide Kontoinhaber tragen die volle Verantwortung für das Konto.

Als Inhaber eines C24 Gemeinschaftskontos haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Finanzen gemeinsam zu verwalten. Außerdem können Sie mit dem Gemeinschaftskonto Unterkonten einrichten und Ihre Ausgaben getrennt verwalten. Zinsen werden ebenfalls gezahlt und natürlich lassen sich Karten damit beliebig verknüpfen.

Das Gemeinschaftskonto ergänzt das Hauptkonto (Smart, Plus oder Max) und kann nicht ohne eigenes Girokonto geführt werden. Eröffnet werden, kann es in der C24-App über das Plus-Symbol unter der Konto/Pocket-Liste. Die Bedingungen für die Gemeinschaftskonten habe ich euch einmal hier hochgeladen (PDF).

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt. Ich nutze es selbst äußerst zufrieden, beobachte die Entwicklungen der C24 Bank aus diesem Grund sehr genau.

