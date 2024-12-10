C24 Bank startet echtes Gemeinschaftskonto
Die C24 Bank hat zuletzt Anpassungen an den verschiedenen Kontotypen vorgenommen und startet ab sofort ein echtes Gemeinschaftskonto.
Ein Konto beziehungsweise Pocket konnte man bei C24 bisher bereits mit einem bzw. mehreren anderen Nutzern teilen. Dies lief über eine Kontovollmacht, war daher kein „echtes“ Gemeinschaftskonto. Das ändert sich jetzt.
Das C24 Gemeinschaftskonto („Oder-Konto“) ist ein kostenloses Girokonto für zwei Kontoinhaber. Es bietet alle Funktionen eines vollständigen Girokontos, einschließlich einer eigenen IBAN. Die Nutzer können damit gemeinsam Zahlungen veranlassen, empfangen und sparen. Beide Kontoinhaber tragen die volle Verantwortung für das Konto.
Als Inhaber eines C24 Gemeinschaftskontos haben Nutzer die Möglichkeit, ihre Finanzen gemeinsam zu verwalten. Außerdem können Sie mit dem Gemeinschaftskonto Unterkonten einrichten und Ihre Ausgaben getrennt verwalten. Zinsen werden ebenfalls gezahlt und natürlich lassen sich Karten damit beliebig verknüpfen.
Das Gemeinschaftskonto ergänzt das Hauptkonto (Smart, Plus oder Max) und kann nicht ohne eigenes Girokonto geführt werden. Eröffnet werden, kann es in der C24-App über das Plus-Symbol unter der Konto/Pocket-Liste. Die Bedingungen für die Gemeinschaftskonten habe ich euch einmal hier hochgeladen (PDF).
C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket
Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.
Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt. Ich nutze es selbst äußerst zufrieden, beobachte die Entwicklungen der C24 Bank aus diesem Grund sehr genau.
Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.
Müssen beide Partner den gleichen Wohnsitz haben? Bei einigen Banken ist das leider nötig.
Für Paare wichtig, Beträge die von einem Gemeinschaftskonto auf ein Einzelkonto oder andersherum überwiesen werden gelten als Schenkung. Wer also in zehn Jahren mehr als 500.000 Euro hin- und herüberweist darf Steuern auf sein eigenes Geld zahlen…
Das mit den Zinsen finde ich eher nervig, wenn man nicht verheiratet ist. Ich hätte keine Ahnung wie da dann die Versteuerung bzw. Freistellung funktioniert. Kann man das deaktivieren?
Was genau willst du da wissen? Du hast einen gemeinsamen Freibetrag und fertig.
Wenn man verheiratet ist, wenn nicht dann nicht.
Ach so, dann musst du das über die Steuererklärung zurückholen. Das könnte man vereinfachen, da hast du recht.
Super, kann man ein schon bestehenden Konto auf ein Gemeinschaftskonto umstellen?
Kurz und knackig: Nein.
Habe ich dann richtig gelesen, dass jeder ein eigenes C24 Konto benötigt um dann ein drittes Gemeinschaftskonto zu haben?
Genau so
Drei Konten, um eins zu haben… Ne, danke…
Das schlechteste aus beiden Welten. Warum?
Jeder hat sein Konto, und dann gibt es noch ein Gemeinschaftskonto, die meisten Menschen nutzen so eine Konstellation. Würde ich behaupten.
Bei mir ist es tatsächlich anders, weil wir woanders ein Hauptkonto haben und C24 nur für die Familieneinkäufe nutzen. Aber das Hauptkonto ist auch nur ein Gemeinschaftskonto.
Und falls Paare jeweils noch mit einem eigenen Konto unterwegs sind, haben sie das auch nicht unbedingt bei derselben Bank. Also ein unabhängiges Gemeinschaftskonto wäre schon chic.
Ich finde es leider auch sehr schlecht von C24 gelöst.
Ein Gemeinschaftskonto mit einer IBAN wäre mir lieber gewesen.
Schade, da ansonsten C24 echt gut ist.
Das Gemeinschaftskonto hat doch eine IBAN oder was genau meinst du?
Die meisten haben bei einem Gemeinschaftskonto 1 Konto, eben das gemeinschaftliche und das war’s.
Diese Aussage ist von den Marktdaten her nicht gedeckt.
Hast recht, habe mich geirrt.
Wie sieht es denn mit den Analysen und Budget aus? Gibt es die für das Gemeinschaftskonto auch?
Soweit ich das verstehe, ja, es ist wie ein ganz normales C24-Konto.
Laut deren Hilfeseiten gibt es immer noch Probleme bei einigen Anbietern mit Lastschriften oder Gutschriften.
Dazu zählen u.a. Sky und momox…
Jemand gegenteilige Erfahrungen?
Dann einfach mit MasterCard zahlen?
Gutschriften von momox… gehen schlecht auf Mastercard ;)
Ich hatte mal ziemlich zu Beginn der C24 dort ein Konto.. momox konnte dort nix gutschreiben.
Sky konnte nicht abbuchen..
scheint sich ja nichts geändert zu haben :(
Die Probleme sollten längst behoben sein
Die Hilfeseite sagt da immer noch was anderes
https://hilfe.c24.de/hc/de/articles/360016778620-Aktuelle-Schwierigkeiten-mit-Lastschriften
Ich höre das zum ersten Mal. War bei N26 damals auch so. Wie dort steht, liegt es nicht in den Händen der Bank.
Und nur weil du es zum ersten mal hörst bezweifelst du die Aussagen?
Wo habe ich gesagt, dass ich etwas bezweifle? :D Ich habe gesagt, dass ich davon ausgehe, dass das Problem behoben ist. Diese Art Datenbanken werden von der Finanzsoftware regelmäßig aktualisiert. Ich glaube nicht, dass die Informationen vom 2. Mai jetzt noch genauso gültig ist. Ich kenne das alles bei allen neuen Banken, die irgendwann in den Markt gestartet sind. Gab es bei N26 damals auch. Die Bank kann da nichts dafür und Zeit fixt das Problem. Ich persönlich höre davon zum ersten Mal, und die Liste ist ja auch sehr überschaubar. Mehr habe ich nicht gesagt.
Endlich! Jetzt kann ich endlich mit meiner Frau das Konto umziehen. Darauf habe ich gewartet.
Praktisch wäre natürlich gewesen, wenn man ein bestehendes geteiltes Pocket in ein Gemeinschaftskonto hätte umwandeln können. Das würde viel Mühe beim Ändern der Bankverbindung sparen.
Das sehe ich auch so.
Sehe jetzt auch nicht mehr den Vorteil extra alles umzustellen.
Jop. 100% Zustimmung. So macht das jetzt nur Sinn, für all diejenigen die neu auf C24 ein Konto eröffnen. Einziger Vorteil, wenn man sich entschließt ein Gemeinschaftskonto zu erstellen, ist bessere Budgetierung zu Analysezwecken (kann ich mir vorstellen – weil man doch sehr viel zwischen den Pockets hin und herschickt) und das niemand per sofort / adhoc den Zugriff aufs geteilte Konto verwehren kann. Meist ist es ja so, dass man ein geteiltes Pocket als Gemeinschaftskonto hat – wo dann die Hauptsumme des monatlichen Gehaltseingangs drauf ist. Es hat also nur EINER den administrativen Zugriff und kann sehr schnell den Zugriff für den anderen verwehren.
Schön wäre es, wenn C24 endlich mal ihre Kategorien anpassen würden oder ich es selbst Kategorien erstellen kann. Aber so gibt es noch diverse Stellschrauben, die optimiert werden könnten. Aber immer noch besser als die bisherigen Banken.