C24 Bank startet mit Profilbildern

Kunden der C24 Bank bekommen in der neuesten App-Version eine neue Funktion präsentiert: die Profilbilder.

Kunden der C24 Bank können in der C24 Banking-App ab sofort ein Profilbild anlegen, um ihre Nutzung der App zu personalisieren. Diese Funktion dient laut der Bank der Verbesserung des Nutzererlebnisses und der Vertrauensbildung unter den Kunden, da das Profilbild auch für andere Nutzer der Bank sichtbar ist.

Die Verwendung eines Profilbildes ist an die Zustimmung zu bestimmten Bedingungen gebunden (siehe PDF), die von der Bank in Übereinstimmung mit ihrer Datenschutzerklärung festgelegt werden.

Dein Profilbild in der C24 Bank-App

Das Profilbild ist nur innerhalb der Anwendung und nur für andere Kunden der Bank sichtbar, z. B. in der Transaktionsübersicht oder bei geteilten Konten.

Für den Inhalt des Profilbildes ist der Kunde allein verantwortlich. Er hat sicherzustellen, dass das Bild nicht gegen Gesetze, Rechte Dritter oder die Bedingungen der Bank verstößt. Im Falle eines Verstoßes haftet der Kunde für alle daraus entstehenden Schäden, heißt es in den Nutzungsbedingungen.

Der C24-Kunde kann sein Profilbild jederzeit ändern oder löschen. Die Bank behält sich das Recht vor, unangemessene oder gegen die Bedingungen verstoßende Bilder zu entfernen oder andere geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Da ich die Funktion ganz praktisch finde und die „Geld senden“-Funktion auch regelmäßig nutze, habe ich mein Profilbild direkt hinterlegt. Es erscheint auch im Homebildschirm der App links oben sowie beim Login in die C24-App.

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

