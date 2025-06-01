C24 Bank vollzieht Zinssenkung

Die Zinsen für das C24 Girokonto und die Pockets werden zum heutigen 1. Juni 2025 wie bereits angekündigt gesenkt. Die Zinsen für das Tagesgeld sind auch betroffen.

Kunden erhalten demnach ab sofort nur noch 0,75 Prozent Zinsen p. a. auf das C24 Girokonto, die Konto-Pockets sowie auf das C24 Tagesgeld-Pocket. Auf das Anfang des Jahres gestartete C24 Festgeld gibt es etwas mehr Zinsen (bis zu 1,4 % p. a.).

Die Anpassung folgt damit den jüngsten Veränderungen des EZB-Leitzinses. Die Höhe des Zinssatzes ergibt sich bei der C24 Bank aus dem Zinssatz für die Einlagefazilität des Eurosystems der Europäischen Zentralbank abzüglich 1,50 Prozentpunkte.

Der Höchstbetrag des verzinsten Guthabens bleibt unverändert: Beim Girokonto sind es 50.000 Euro, bei den Pockets 5.000 Euro und beim Tagesgeldpocket bleiben es 100.000 Euro.

C24 mit kostenfreiem Girokonto und Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und verschiedenen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.

