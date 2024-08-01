C24 Bank: Zinssenkung ab heute

Die Zinssätze der C24 Bank ändern sich ab dem heutigen 1. August 2024. Ab sofort erhalten Kunden auf Girokonten, Pockets und Tagesgeldpockets einen Zinssatz von 2,25 % p. a.

Diese Angleichung betrifft die verschiedene Kontotypen und gilt für Kunden, die bereits den aktuellsten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 31.01.2023) zugestimmt haben. Das C24 Girokonto wird mit 2,25 % p. a. für ein Guthaben bis zu 50.000 Euro verzinst.

Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Pocket-Konten bieten den gleichen Zinssatz für ein verzinstes Guthaben von bis zu 5.000 Euro, ebenfalls mit vierteljährlicher Auszahlung.

Das Tagesgeld-Pocket hingegen verzinst ein Guthaben von bis zu 100.000 Euro mit 2,25 Prozent pro Jahr. Die Zinsausschüttung erfolgt hier monatlich. Die Höhe des Zinssatzes orientiert sich am Einlagesatz der Europäischen Zentralbank abzüglich 1,50 Prozentpunkte (Stand 12. Juni 2024).

C24 Gratiskonto und Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

Ich nutze C24 selbst überaus zufrieden. Vor allem, seit das Konto stark verbessert wurde.

