Gaming

Call of Duty: Activision geht ein altes Problem an

Autor-Bild
Von
|
Call Of Duty Warzone Mobile 2024

Call of Duty wurde in den letzten Jahren immer größer und größer und das frisst nicht nur viel Platz auf der Festplatte, die bei Konsolen gerne kleiner ist, es kann auch vorkommen, dass man ewig große Updates vor dem Spielen abwarten muss.

Die Dateigröße der Call of Duty-Spiele wurde in den letzten Jahren sogar zum Meme und jetzt möchte Activision das angehen. Kurz vor dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 wird man zum Beispiel das Hauptspiel von Warzone trennen.

Außerdem hat man laut eigenen Angaben das Spiel selbst optimiert, es folgen noch ein paar große Updates und Änderungen, danach soll uns aber ein optimiertes Call of Duty begegnen. Und wir bekommen im Zuge dessen auch ein ganz neues Menü.

Es geht schon kommende Woche mit der „Reorganisation der Spieleinhalte“ los und dann folgen andere Meilensteine auf einer Roadmap, die zum Release von Black Ops 6 am 25. Oktober führt. Hier eine Übersicht, mehr Details dazu gibt es hier.

Call Of Duty Roadmap

Playstation 5 Ps5 Pro Ki

PlayStation 5 Pro und mehr: Sony bereitet großes Event vor

Sony ist nach vielen Jahren mal wieder bei der Tokyo Game Show dabei und da diese am 26. September startet,…

15. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität