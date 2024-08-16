Call of Duty: Activision geht ein altes Problem an

Call of Duty wurde in den letzten Jahren immer größer und größer und das frisst nicht nur viel Platz auf der Festplatte, die bei Konsolen gerne kleiner ist, es kann auch vorkommen, dass man ewig große Updates vor dem Spielen abwarten muss.

Die Dateigröße der Call of Duty-Spiele wurde in den letzten Jahren sogar zum Meme und jetzt möchte Activision das angehen. Kurz vor dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 wird man zum Beispiel das Hauptspiel von Warzone trennen.

Außerdem hat man laut eigenen Angaben das Spiel selbst optimiert, es folgen noch ein paar große Updates und Änderungen, danach soll uns aber ein optimiertes Call of Duty begegnen. Und wir bekommen im Zuge dessen auch ein ganz neues Menü.

Es geht schon kommende Woche mit der „Reorganisation der Spieleinhalte“ los und dann folgen andere Meilensteine auf einer Roadmap, die zum Release von Black Ops 6 am 25. Oktober führt. Hier eine Übersicht, mehr Details dazu gibt es hier.