PlayStation 5 Pro und mehr: Sony bereitet großes Event vor

Sony ist nach vielen Jahren mal wieder bei der Tokyo Game Show dabei und da diese am 26. September startet, stellen sich einige die Frage, womit man denn vor Ort glänzen möchte? Astro Bot, was wir bis zur Messe schon alle spielen können?

PlayStation Showcase im September erwartet

Da muss mehr kommen und es deutet sich ein PlayStation Showcase vor der Messe an. Ein bekannter Leaker, der durchaus zuverlässig ist, hat diese Woche allerdings gewarnt, dass man die aktuellen Gerüchte zum neuen Showcase ignorieren darf.

Zuverlässige Quellen werden jedoch bis Ende des Monats erste Details nennen, so der Insider, was dafür spricht, dass Sony ein PlayStation Showcase im September plant. Dort könnte man neue PS5-Blockbuster zeigen, die Roadmap ist derzeit doch sehr dünn, aber viele warten auf die Ankündigung der Sony PlayStation 5 Pro.

Sony PlayStation 5 Pro soll noch 2024 kommen

Es wurde wohl mal überlegt, ob die neue Konsole etwas später kommt, aber derzeit steht der Plan für Ende 2024 noch. Und es steht im Raum, dass wir (von der Slim und Pro) eine Sonderedition der PlayStation zum 30. Jubiläum der Konsole sehen.

Sony könnte in diesem Jahr ein sehr großes PlayStation Showcase geplant haben, denn es haben sich wohl einige Blockbuster verschoben, die dann aber 2025 bereit für den Release sind. Und mit neuer Hardware kommen meistens mehr gute Spiele.

Es wäre jedenfalls mal wieder Zeit für ein richtig großes PlayStation Showcase, bei dem Sony echte Highlights zeigt. Die Nachfrage nach der PlayStation 5 geht derzeit zurück und mit einer ordentlichen Roadmap für Ende 2024 und 2025 könnte man das ändern. Mit Details zum Showcase rechne ich aber erst nach der Gamescom.