Call of Duty: Modern Warfare 3 – Mehr als eine Handvoll Entwicklerstudios arbeiten an dem Spiel

Call of Duty ist eines der größten Franchises in der Welt der Videospiele und hat seit dem ersten Teil im Jahr 2003 jedes Jahr einen neuen Ableger hervorgebracht. Mit Call of Duty: Modern Warfare 3 ist noch in diesem Jahr ein neuer Hauptteil geplant, der erstmals seit Jahren wieder eine direkte Fortsetzung zum letztjährigen Teil Modern Warfare II bietet.

Ein Call of Duty-Spiel ist ein Großprojekt

Das US-amerikanische Entwicklerstudio und Publisher Activision Blizzard und seine zahlreichen Tochterstudios sind für das Franchise verantwortlich. Da die Entwicklung eines Call of Duty-Spiels von der Planung bis zur endgültigen Veröffentlichung oft Jahre dauern kann, ist es üblich, dass eines der Entwicklerstudios die Hauptverantwortung übernimmt und andere Studios aushelfen oder Teile des Spiels übernehmen.

In diesem Jahr ist Sledgehammer Games in Zusammenarbeit mit Infinity Ward für Call of Duty: Modern Warfare 3 hauptverantwortlich. Doch damit nicht genug: Auch die hauseigenen Studios wie Infinity Ward (eines der größten Studios), Beenox, Raven Software, High Moon Studios, Treyarch und Demonware sind an der Entwicklung des aktuellen Titels beteiligt.

Das auf Videospiele spezialisierte Online-Magazin GamingBold spekuliert über folgende Verteilung der Zuständigkeiten, Activision selbst gab bei der offiziellen Ankündigung auch einige Details bekannt:

Sledgehammer Games in Partnerschaft mit Infinity Ward sind die Hauptentwickler

Entwicklung von Modern Warfare Zombies wird von Treyarch geleitet, in Zusammenarbeit mit Sledgehammer Games

Beenox übernimmt wohl die Arbeit an der PC-Version von CoD: MW3

Raven Software arbeitet wohl an Warzone 2.0

High Moon Studios und Toys for Bob werden als unterstützende Studios genutzt

Demonware ist verantwortlich für den Online-Teil wie z.B. das Matchmaking

Insgesamt arbeiten also wohl acht Entwicklerstudios an dem neuesten Teil der „Call of Duty“-Reihe. Auch wenn ein solcher Titel enorme Einnahmen generiert und eines der Zugpferde für Konsolenverkäufe ist (Microsoft wird sich schon Gedanken über die Übernahme von Activision Blizzard gemacht haben), finde ich ein solches Großprojekt in Zeiten steigender Kosten für AAA-Spiele mehr als beachtlich.

Call of Duty: Modern Warfare III wird am 10. November für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S und PC (Steam/Battle.net) erscheinen.

