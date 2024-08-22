Cannabis und Autofahren: Neuer Grenzwert tritt in Kraft
Ab heute (22. August 2024) gelten neue Bestimmungen und Bußgelder für den Konsum von Cannabis am Steuer.
Autofahrer, die Cannabis konsumieren, müssen den gesetzlichen Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut einhalten. Wird dieser Wert überschritten, droht ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.
Wird zusätzlich Alkohol konsumiert, erhöht sich das Bußgeld auf 1.000 Euro. Für Fahranfänger in der zweijährigen Probezeit und Fahrer unter 21 Jahren gilt ab sofort ein absolutes Cannabisverbot, bei Verstößen droht ein Bußgeld von 250 Euro.
Die neuen Regelungen gehen mit der teilweisen Legalisierung von Cannabis einher, die seit dem 1. April in Deutschland in Kraft ist und Volljährigen den Konsum sowie den privaten Anbau unter strengen Auflagen erlaubt.
Neuer Grenzwert soll Rechtssicherheit schaffen
Das Bundesverkehrsministerium betont, das neue Gesetz schaffe Rechtssicherheit und erhöhe zugleich die Verkehrssicherheit durch besondere Regelungen für junge Fahrer und Fahranfänger. Ziel sei es, klare Regelungen zu schaffen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Zum Grenzwert heißt es:
Bei dem vorgeschlagenen Grenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum in §24a StVG handelt es sich nach Ansicht der Experten um einen konservativen Ansatz, der vom Risiko vergleichbar sei mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. Bei Erreichen dieses THC-Grenzwerts ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeugs nicht fernliegend, aber deutlich unterhalb der Schwelle, ab welcher ein allgemeines Unfallrisiko beginnt.
Vor der Neuregelung gab es keinen gesetzlich festgelegten Grenzwert für THC im Blut, in der Rechtsprechung wurde jedoch ein Wert von 1 Nanogramm als Maßstab herangezogen. Dennoch gibt es auch Kritik, insbesondere von Vertretern der Polizei, die die neue Regelung für zu lasch halten.
Ich bin eigentlich auch dafür, dass jegliche „Drogen“ restriktiv behandelt werden sollten. Insbesondere auch der Alkohol in Deutschland. Das man theoretisch ab 14 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) ein Bier trinken darf, finde ich unfassbar. Generell der „lasche“ und unproblematische Umgang ist in Deutschland furchtbar. Das finde ich in den USA oder Australien (mit Liquor-Stores) besser gelöst…
Aber zum Cannabis: würde mich auch interessieren, wie man das dann für sich selbst herausfinden kann?! Für Alkohol gibt es ja Geräte zum pusten.
Aber weder Alkohol noch Cannabis sollten im Straßenverkehr etwas zu suchen haben. Beie Grenzwerte sollten bei „0“ liegen.
Du scheinst nur nicht zu verstehen was hier gemessen wird.
Beim Alkohol ist es möglich einen aktiven wert zu messen, eine 0 geht auch nicht, weil du immer eine gewisse Menge Alkohol im Blut hast, der Grund dafür ist unsere Nahrung und der verdauungsprozess.
Beim Cannabis wird allerdings der Abbauwert gemessen, was zur Folge haben kann, dass du dir am Freitag einen Join rauchst und am Montag noch dafür bestraft werden kannst. Daher musste der Wert nach oben korrigiert werden. Einen aktiven wert kann man nicht messen, daher bleibt nur dies.
Vorab, ich nutze so einen Rotz nicht.
Aber wie kann der Konsument den Grenzwert von Cannabis einschätzen? Warum nicht ein generelles Verbot? Wenn Cannabis, dann eben kein Auto oder was auch immer fahren, ganz einfach.
Wie kann der Konsument den Grenzwert von Alkohol einschätzen? Warum nicht ein generelles Verbot? Wenn Alkohol, dann eben kein Auto oder was auch immer fahren, ganz einfach.
Sehr gute Antwort!
Auch Alkohol sollte verboten werden, da bin ich bei dir.
Sehe ich auch so, eine der wenigen guten Dinge, welche man von der DDR dazumal hätte übernehemen können.
Bei Alkohol kann man schon ganz gut abschätzen wie lange der Körper braucht um den zu verarbeiten. Im Zweifelsfall heißt es dann halt, dass man am Tag drauf nicht ans Steuer darf.
Ich persönlich habe auch noch nicht von Unfällen gehört wo Restalkohol ein Problem war. Bei den Fällen von Trunkenheit am Steuer von denen ich höre geht es in der Regel nicht um Restalkohol. Zumindest habe ich noch nie von einem solchen Fall gehört?
Ich persönlich habe kein Problem mit restritiverer Politik bei legalen Drogen. Jugendschutz sollte speziell auch bei Alkohol eine größere Rolle spielen.
Ganz allgemein sollte man jegliche Werbung für Drogen (und Glücksspiel) untersagen.
Die Grenzwerte sind nicht dafür gedacht, dass man nach dem Konsum noch fahren sollte.
Der Gedanke dahinter ist eher, dass du morgens zu arbeiten fahren kannst wenn du denn Abend davor was konsumiert hast und noch nachweisbare Reste im Blut hast aber die Fahrtüchtigkeit dadurch kaum mehr eingeschenkt sein sollte.
In der Realität wird das aber natürlich gerade bei Alkohol anders interpretiert weil der Wert dafür auch zu hoch angesetzt ist.
Bei Cannabis ist der Wert wohl eher zu niedrig angesetzt um auf dieser Weise praktikabel zu sein.
Beim alten Grenzwert gabs sogar fälle wo Leute belangt wurden die 2 Tage vorher konsumiert hatten. Das macht wenig Sinn den so niedrig zu setzen.
weil es keinen Sinn macht etwas zu legalisieren um es dann durch die Hintertür wieder zu verbieten.
hört sich nach CDU Wähler an
„Rotz“ sagt eigentlich schon alles.
Kann je nicht jeder Drogen verherrlichen.
Drogen wie Alkohol?
Würde ja gerne Mal die Debatte hören wenn die Wiesn als größtes Drogenfest der Welt verboten werden soll – da wäre der Markus sicher auf einmal ganz klein mit Hut.
Von welchem Markus sprichst du?
Vermutlich spricht er von Chefpolpulist Markus Söder.
Nee, aber mit den eigenen Kindern begleitet saufen und sich selbst jeden Abend 4 Halbe reinstellen…. das geht natürlich 😂
Immer schön verallgemeinern und unterstellen. Tolle Diskussionsgrundlage.
Wie kommst du darauf, dass Ich den Alkoholkonsum allgemein oder gar in Anwesenheit von Minderjährigen Befürworter?
Ah, hatte vergessen, dass du mit „Rotz“ eine sachliche Diskussion führen möchtest.
Also erst wird mir unterstellt ich würde Alkohol konsumieren und meine Kinder dazu mitnehmen, jetzt soll ich irgendwo „Rotz“ geschrieben haben.
Mir dünkt, nicht ich bin hier der der säuft.
Hey, da muss ich mich jetzt wirklich bei dir entschuldigen! 🙏