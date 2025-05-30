Cases, Taschen & Accessories für Nintendo Switch 2: Spigen stellt Produkte vor

Die Nintendo Switch 2 steht kurz vor der Markteinführung. Interessierte können dann nicht nur verschiedene Spiele von Nintendo und Drittanbietern, sondern auch Zubehör wie Cases, Taschen und Accessoires erwarten. Der südkoreanische Anbieter Spigen will ebenfalls zum Start präsent sein und hat nun das neue Produktreihe exklusiv für die zweite Generation der Nintendo Switch vorgestellt.

Neue Generation, neues Zubehör muss her

Wie üblich bietet das Unternehmen ein Schutzglas-Set namens GLAS.tR EZ Fit an, das eine Schablone zur vereinfachten Anbringung enthält. Zudem werden zwei Taschen angeboten: Eine kleinere und eine größere Variante, die mehr Platz für die Game-Cartridges bietet. Wer einen vollumfänglichen Schutz sucht, hat die Wahl zwischen vier Cases, die die Konsole vollständig umhüllen und so vor Stürzen schützen.

Die Vorbestellungen der einzelnen Produkte haben bereits begonnen und verschiedene Händler sowie Amazon haben die Produkte auch schon vorrätig:

Wer zwei Produkte der Produktreihe bei Amazon bestellt, kann außerdem 10 % des Einkaufspreises sparen. Das Angebot wird automatisch an der Kasse angewendet, sofern zwei berechtigte Produkte ausgewählt werden. Alle oben verlinkten Produkte nehmen teil.

Ich bin mit dem Schutzglas von Spigen sehr zufrieden und habe bereits mehrere Produkte, darunter mein Galaxy Tab S9, damit ausgestattet. Besonders die vereinfachte Anbringung ist für mich als Tollpatsch in dieser Hinsicht ziemlich gut.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.