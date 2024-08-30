News

ChatGPT-Integration in iOS 18: Apple will in OpenAI investieren

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Apple setzt bei der Apple Intelligence nicht nur auf eigene Lösungen, man wird mit iOS 18 (später, nicht mit dem ersten Release) auch ChatGPT nutzen können. Der Dienst wird in Siri integriert und es könnten weitere Dienste wie Gemini folgen.

Laut Wall Street Journal ist das wichtig für Apple und es heißt, dass man daher in OpenAI investieren möchte. Bloomberg gab kurz danach ebenfalls an, dass das stimmt und Nvidia auch dabei sei. OpenAI wäre danach 100 Milliarden Dollar wert.

Die Summe und der Anteil von Apple sind nicht bekannt, aber man möchte wohl etwas Einfluss haben (der größte Investor ist Microsoft). Mal schauen, ob in Zukunft mehr für ChatGPT, die Apple Intelligence und iOS geplant ist, es sieht so aus.

Google Bard Gemini

Google Gemini bekommt „Gems“ und Bildgenerierung mit Imagen 3

Aktuell beginnt der Rollout von zwei neuen Funktionen für Gemini, die auf der Google I/O angekündigt wurden. Die erste Funktion,…

29. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / ChatGPT-Integration in iOS 18: Apple will in OpenAI investieren
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables