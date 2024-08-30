ChatGPT-Integration in iOS 18: Apple will in OpenAI investieren

Apple setzt bei der Apple Intelligence nicht nur auf eigene Lösungen, man wird mit iOS 18 (später, nicht mit dem ersten Release) auch ChatGPT nutzen können. Der Dienst wird in Siri integriert und es könnten weitere Dienste wie Gemini folgen.

Laut Wall Street Journal ist das wichtig für Apple und es heißt, dass man daher in OpenAI investieren möchte. Bloomberg gab kurz danach ebenfalls an, dass das stimmt und Nvidia auch dabei sei. OpenAI wäre danach 100 Milliarden Dollar wert.

Die Summe und der Anteil von Apple sind nicht bekannt, aber man möchte wohl etwas Einfluss haben (der größte Investor ist Microsoft). Mal schauen, ob in Zukunft mehr für ChatGPT, die Apple Intelligence und iOS geplant ist, es sieht so aus.