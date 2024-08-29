Dienste

Google Gemini bekommt „Gems“ und Bildgenerierung mit Imagen 3

Google Bard Gemini

Aktuell beginnt der Rollout von zwei neuen Funktionen für Gemini, die auf der Google I/O angekündigt wurden.

Die erste Funktion, „Gems“ genannt, ermöglicht es Abonnenten von Gemini Advanced, benutzerdefinierte Versionen von Gemini zu erstellen, die auf bestimmte Themen zugeschnitten sind. Die Nutzer können auch auf eine Auswahl vorgefertigter Gems zugreifen, die von Google zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. eine Lernhilfe, die komplexe Themen vereinfacht, oder ein Schreibassistent, der präzises Feedback zu Texten gibt.

Die zweite Neuerung betrifft Imagen 3, ein Tool, mit dem Nutzer künftig Bilder allein durch die Eingabe weniger Worte und in unterschiedlichen Stilen erstellen können. Weitere Details zu diesen Funktionen findet ihr im Blogbeitrag von Dave Citron, Senior Director of Product Management bei Google Gemini Experiences.


