China dominiert die Elektromobilität

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 830.000 Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride neu zugelassen, damit sind insgesamt fast 1,9 Millionen Autos mit Elektromotor auf deutschen Straßen unterwegs – ein Plus von 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese aktuellen Zahlen zur Elektromobilität hat das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) ermittelt.

Den weltweit größten Zuwachs verzeichnete China mit fast 6,5 Millionen neuen Elektrofahrzeugen und Hybriden, was einem Anteil von über 60 Prozent an den weltweiten Neuzulassungen entspricht. In Europa sticht Norwegen hervor, wo fast 25 Prozent aller Fahrzeuge mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet sind.

Meine Einschätzung: Dadurch, dass Plug-in-Hybride mit einberechnet werden, ist die gesamte Auswertung mit Vorsicht zu genießen, denn das sind in meinen Augen nun mal keine richtigen Elektrofahrzeuge.

Andreas Püttner vom ZSW betont, dass der weltweite Trend zu nachhaltiger Mobilität trotz vieler Krisen ungebrochen ist. Um das selbst gesteckte Ziel von 15 Millionen Elektrofahrzeugen bis Ende 2030 zu erreichen, müssten in Deutschland aber jährlich mindestens doppelt so viele Fahrzeuge neu zugelassen werden wie 2022. Der Erfolg der Elektromobilität in China wird auf staatliche Fördermaßnahmen und relativ niedrige Preise zurückgeführt. Deutsche Hersteller wie VW, BMW und Mercedes, die in China traditionell stark bei Verbrennungsmotoren sind, wurden von dem rasanten Wachstum überrascht.

Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, sollten sich die deutschen Autobauer nicht nur auf das Premiumsegment konzentrieren, denn chinesische Unternehmen drängen sukzessive in den außerchinesischen Markt und decken die gesamte Pkw-Palette ab. Chinesische Hersteller werden 2022 einen Marktanteil von rund 50 Prozent bei Elektroautos erreichen, während Tesla zwar mithalten kann, aber auf Preissenkungen angewiesen ist, um den Absatz weiter anzukurbeln und unter den Top 10 der meistverkauften Fahrzeuge zu bleiben, so die Analyse des ZSW.

