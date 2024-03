Citroën bringt Elektro-Flitzer „Ami“ nach Deutschland

Der Citroën Ami ist eine rein elektrische Mobilitätslösung, die für Menschen ab 15 Jahren zugänglich und einfach zu bedienen ist. Nun kommt der Elektro-Flitzer nach Deutschland.

Mit bereits über 48.000 Bestellungen in Europa erfreut sich der Zweisitzer großer Beliebtheit und wird noch in diesem Jahr auch in Deutschland eingeführt. Das Schwestermodell Opel Rocks-e ist bereits hierzulande zu haben. Der kompakte und leichte Ami bietet eine Alternative für den Stadtverkehr, insbesondere in Städten, in denen die Parkgebühren nach Größe oder Gewicht berechnet werden.

Die Markteinführung des Ami in Deutschland folgt auf die Anpassung der Pkw-Listenpreise von Citroën und den Verkaufsstart des Elektroautos ë-C3. Der Ami kann ab Frühjahr bestellt werden und wird ausschließlich online vertrieben, die ersten Auslieferungen erfolgen im Sommer. Der Basispreis für den Citroen Ami dürfte hierzulande zwischen 7000 und 8000 Euro liegen. Der vergleichbare Opel Rocks-e startet bei 7.990 Euro.

Mit seinen kompakten Abmessungen, dem kleinen Wendekreis und einer Reichweite von bis zu 75 Kilometern bei einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ist der Ami für den täglichen Stadtverkehr gebaut. Wobei ich ehrlich sagen muss, nur 10 km/h mehr Topspeed und das Statement würde besser passen. Aber, da der Ami als Leichtkraftfahrzeug eingestuft ist, dürfen ihn bereits Jugendliche ab 15 Jahren mit Führerscheinklasse AM fahren. Daher die Begrenzung.

Citroën Ami – technische Daten

Abmessungen: Länge: 2,41 m / Breite: 1,39 m (ohne Außenspiegel) / Höhe: 1,52 m

Wendekreis: 7,20 m

Gewicht ohne Batterie: 402 kg; Gesamtgewicht mit Batterie: 471 kg

Rädergröße: 14 Zoll

Batteriekapazität: 5,5 kWh

Reichweite: bis zu 75 Kilometer

Energieverbrauch: 119 Wh/km

Ladezeit: ~3 Stunden an einer 220V Haushaltssteckdose

Höchstgeschwindigkeit: bis zu 45 km/h

Leistung: 6 kW

Anzahl der Passagiere: 2

Fahrvoraussetzung: Führerschein Klasse AM

Mindestalter: ab 15 Jahren

Zulassungsklasse: leichtes Vierradmobil für Personenbeförderung L6e-BP

Beschleunigung: 0 – 45 km/h: 10 Sekunden

Max Zuladung: 229 kg (= 1 Fahrer + 150 kg)

Gesamtgewicht: 402 kg ohne Batterie, 471 kg mit Batterie; zulässiges Gesamtgewicht: 700 kg

Max Drehmoment: 63 Nm

Radstand: 1.728 mm; Bodenfreiheit: 150 mm

