Citroën C3 räumt ab: Das beste Kompaktauto 2025 unter 35.000 Euro

Der Citroën C3 und seine Elektroversion ë-C3 haben beim German Car of the Year Award 2025 den ersten Platz in der Kategorie Kompaktwagen bis 35.000 Euro Basispreis belegt.

Die Jury, bestehend aus 38 Motorjournalistinnen und -journalisten, bewertete die Fahrzeuge nach ausführlichen Testfahrten und wählte den Citroën C3 aufgrund „seines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses und seines innovativen Konzepts“ zum Sieger. Die Preisverleihung fand in Bad Dürkheim statt, wo Citroën-Deutschland-Geschäftsführer Thomas Goldboom die Auszeichnung entgegennahm.

Der Citroën C3 überzeugte im Test nicht nur durch seine Erschwinglichkeit, sondern auch durch seine moderne Ausstattung und seinen hohen Komfort. Jens Meiners, Mitbegründer der Jury, hob den technologieoffenen Ansatz des C3 hervor, der ihn sowohl als Benziner als auch in der Elektroversion mit einer Reichweite von bis zu 326 km attraktiv macht.

Citroën C3 startet bei 14.990 Euro

Mit einem Einstiegspreis von 14.990 Euro für den Benziner und 23.300 Euro für den ë-C3 ist der neue Citroën C3 durchaus erschwinglich und mit „über 50.000 Bestellungen“ bereits ein Zugpferd für Citroën in Europa.

Der Vollständigkeit halber hier noch die Gewinner der Kategorien für den „German Car of the Year“ (GCOTY) 2025:

Kompakt (bis 35.000 €): Citroën C3/ë-C3

Premium (bis 70.000 €): BMW 5er/i5

Luxus (über 70.000 €): Cadillac Lyriq

Neue Energien (Alternative Antriebe): Audi Q6/SQ6 e-tron

Performance: Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid​

