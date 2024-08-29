Citroën plant Elektroauto-Flaggschiff für 2025

Mobilität

Bei Citroën wird es nächstes Jahr einen Nachfolger für den C5 geben, es soll das neue Flaggschiff der Marke werden. Die neue Generation kommt dann auch als Elektroauto auf den Markt und nutzt die STLA Medium-Plattform von Stellantis.

Technisch dürfte das ein Peugeot e-3008, aber eben von Citroën werden. Es gibt aber auch eine (für einige von euch jedenfalls) schlechte Nachricht. Citroën plant einen neuen C5 Aircross für 2025, aber es gibt keine Pläne für einen neuen C5 X.

Der Fokus liegt also auf einem SUV und die Limousine ist vorerst raus, so Citroën im Gespräch mit Autocar. Mit Blick auf die Nachfrage eine logische Entscheidung, aber schade für C5-Kunden der Limousine, die vielleicht gerne umgestiegen wären.

