Hyundai Ioniq 9: Neues Elektroauto-Flaggschiff offiziell bestätigt

Hyundai präsentierte Ende 2021 ein Konzept namens SEVEN, welches die Basis für den Hyundai Ioniq 7 sein sollte. Es ist unklar, ob wir einen Ioniq 7 bekommen, aber die Serienversion von diesem Konzept wurde später zum neuen Hyundai Ioniq 9.

Diese Woche hat Hyundai den Schritt, der bisher nur ein Gerücht war, bestätigt. Im Rahmen der neuen Hyundai-Strategie hat man verraten, dass der Ioniq 9 auch in die USA kommen wird. Mehr Details zum Elektroauto-Flaggschiff gibt es nicht.

Wir müssen uns auch noch eine Weile gedulden, denn der Hyundai Ioniq 9 wird angeblich im Rahmen der L.A. Auto Show vorgestellt, die erst Ende November in den USA startet. Mal schauen, ob uns Hyundai vorher die Serienversion zeigt.