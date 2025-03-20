Mobilität

Citroën will mit neuen Elektroautos „überraschen“ und „schockieren“

Citroen Elektro Suv 2025 Teaser

Bei Citroën fokussiert man sich zwar in erster Linie auf das Kernportfolio, welches aus dem C3, C4 und C5 besteht, aber in Zukunft soll es auch Überraschungen im Lineup geben, so Thierry Koskas bei Autocar. Und man möchte „schockieren“.

Citroën lässt sich zwar nicht in die Karten schauen, aber der Chef deutet an, dass ein Klassiker sehr wichtig für die Marke sei, der 2CV. Bei vielen Menschen besser als „Ente“ bekannt. Da steht seit einer Weile im Raum, dass ein Comeback kommt.

Bekannte Namen ohne echten Bezug

Final bestätigen wollte man das noch nicht, aber Citroën habe eine „tolles Erbe“ an Modellen und das möchte man auch in der elektrischen Zukunft nutzen. Damit ist man übrigens nicht alleine, viele klassische Autohersteller behalten ihre bekannten Marken im Portfolio oder bringen alte zurück, oft bleibt aber nur noch der Name.

Die Frage ist also, ob die „elektrische Ente“ einfach nur ein 0815-Modell mit 2CV als Name wird oder ob das Original eine echte Vorlage ist. Der neue Ford Capri hat zum Beispiel nichts mit dem alten Capri zu tun und bei Opel entsteht ein elektrischer Manta, der aber auch nichts mit dem Original zu tun hat und sogar ein SUV wird.

Es scheint so, als ob viele Marken einfach mal im Archiv geschaut haben, was sie früher groß gemacht und beliebt gemacht hat und einfach nur die Namen nutzen.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Citroën soll den „OLI“ bringen. Den würde ich glatt kaufen.
    https://www.citroen.de/marke-technologie/concept-cars/citroen-oli.html

    Antworten
    1. Retro-Erich 🎖
      sagt am zu Peter ⇡

      Besser als der Cybertruck vom Egomanen.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Retro-Erich ⇡

        Nö, ehrlich, wenn ich nur die Wahl zwischen OLI und Cybertruck hätte würde ich in 100 von 100 Fällen den Cybertruck nehmen.

        Antworten
        1. Peter 🪴
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Ist doch auch vollkommen legitim. Pack nur ordentlich Klebstoff ein, der Truck könnte Teile verlieren.

          Antworten
          1. faceofingo 🌀
            sagt am zu Peter ⇡

            Beim Cybertruck weiß man wenigstens, was da wo abfällt, bei Oli nicht.

            Antworten

