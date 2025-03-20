Citroën will mit neuen Elektroautos „überraschen“ und „schockieren“

Bei Citroën fokussiert man sich zwar in erster Linie auf das Kernportfolio, welches aus dem C3, C4 und C5 besteht, aber in Zukunft soll es auch Überraschungen im Lineup geben, so Thierry Koskas bei Autocar. Und man möchte „schockieren“.

Citroën lässt sich zwar nicht in die Karten schauen, aber der Chef deutet an, dass ein Klassiker sehr wichtig für die Marke sei, der 2CV. Bei vielen Menschen besser als „Ente“ bekannt. Da steht seit einer Weile im Raum, dass ein Comeback kommt.

Bekannte Namen ohne echten Bezug

Final bestätigen wollte man das noch nicht, aber Citroën habe eine „tolles Erbe“ an Modellen und das möchte man auch in der elektrischen Zukunft nutzen. Damit ist man übrigens nicht alleine, viele klassische Autohersteller behalten ihre bekannten Marken im Portfolio oder bringen alte zurück, oft bleibt aber nur noch der Name.

Die Frage ist also, ob die „elektrische Ente“ einfach nur ein 0815-Modell mit 2CV als Name wird oder ob das Original eine echte Vorlage ist. Der neue Ford Capri hat zum Beispiel nichts mit dem alten Capri zu tun und bei Opel entsteht ein elektrischer Manta, der aber auch nichts mit dem Original zu tun hat und sogar ein SUV wird.

Es scheint so, als ob viele Marken einfach mal im Archiv geschaut haben, was sie früher groß gemacht und beliebt gemacht hat und einfach nur die Namen nutzen.