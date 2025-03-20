Mobilität

Cupra als Vorbild: Renault will den VW-Weg gehen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Renault Alpine Header

Cupra wurde vor ein paar Jahren zu einer eigenständigen Marke bei VW und das hat Seat gerettet, das gibt man offen zu. Und die Konkurrenz ist neidisch auf das, was die Volkswagen Group hat und hätte sowas natürlich auch gerne im Portfolio.

Am Ende sind die Modelle von Cupra auch nur Umbauten eines VW oder Seat, aber mit einer besseren Gewinnmarge, weil teurer. Renault möchte das ebenfalls und will dafür Alpine als sportliche Marke nutzen, die jetzt den Weg von Cupra gehen soll.

Alpine hat das Potenzial von Cupra

Mit weniger als 4.000 verkauften Einheiten in der EU (und davon die meisten in Frankreich) ist man noch weit von Cupra entfernt, die letztes Jahr über 166.000 Einheiten verkauften, aber Renault sieht „den Erfolg von Cupra“, so ein Manager.

In der Automobilwoche betonte dieser, dass man auch „das Potenzial von Alpine vor dem Hintergrund der Entwicklung von Cupra“ sieht. Der Chef von Renault, Luca de Meo, gab übrigens damals als alter Seat-Chef grünes Licht für Cupra als eigene Marke und ist auch für den heutigen Cupra-Bestseller (Formentor) verantwortlich.

Doch es wird keine leichte Aufgabe für Renault, denn sowas kann man nicht immer planen. Der kommende Alpine A390 soll aber dafür sorgen, dass sich Alpine bei den Konsumenten etabliert, denn er nimmt es mit Bestsellern wie dem Tesla Model Y und Cupra Formentor auf und soll den Cupra Tavascan in die Schranken weisen.

Das werden also spannende Jahre für Alpine und auch für Konsumenten, denn am Ende bedeutet das mehr Konkurrenz unter den Marken und das kann nie schaden.

Mazda Licht Header

Mazda plant ab 2027 großen Schritt für Elektroautos

Der Einstieg in die Elektromobilität war bei Mazda bescheiden, man könnte sogar von einem Flop sprechen, denn der Mazda MX-30…

19. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Samunu ☀️
    sagt am

    Seat war erfolgreich mit Cupra, Citroen mit DS ist daran gescheitert.

    Renauöt mit Alpine könnte erfolgreich sein, da man einen klaren Fokus hat und nicht wie bei DS.

    Fiat mit Abart ist ebenfalls erfolgreich.

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Samunu ⇡

      Der Focus ist von Ford nicht von Renauöt.

      Antworten
      1. CullenTrey 🎖
        sagt am zu Philipp ⇡

        Bei dem von Samunu erwähnten Fokus ging es um den Blick auf etwas, nicht um das Gefährt von Ford…
        Sollte der Einwand Ironie gewesen sein, so möchte ich kurz darauf hinweisen, daß diese dann durch die Kürze nur schwer als solche zu erkennen ist.
        Schönes Wochenende

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Cupra als Vorbild: Renault will den VW-Weg gehen
Weitere Neuigkeiten
Hyundai Ioniq 5 N Detail
Hyundai Ionie 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
in Mobilität
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones
Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase
in Firmware und OS
Peugeot Licht Detail Header
Stellantis spricht von neuem „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming
DHL erweitert Paketankündigungen auf vier Sprachen
in Dienste
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones