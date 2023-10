Citroën zeigt bald ein „bezahlbares“ Elektroauto

Wir wussten schon länger, dass Citroën im Herbst einen vollelektrischen C3 zeigen wird und jetzt haben wir auch ein Datum: 17. Oktober 2023. In etwas mehr als zwei Wochen sehen wir also das kompakte und laut Citroën „bezahlbare“ Elektroauto.

Ein erstes Konzept zeigte Citroën schon 2022 mit dem Oli, wobei der Citroën C3 in der Serienversion anders aussehen wird. Doch was bedeutet bezahlbar am Ende? Wir sprechen hier über einen Preis von unter 25.000 Euro, das ist bereits bekannt.

Es wird nicht der einzige kompakte Elektro-Flitzer in dieser Preisklasse bleiben, denn Stellantis hat mehr geplant und andere Marken werden folgen. Aber nein, das ist noch nicht die ganz neue STLA Small-Plattform für Elektroautos, diese kommt erst gegen 2026. Bis dahin baut man bei Stellantis weiterhin die Verbrenner um.

Audi Q8 e-tron im Test: Das Elektro-Flaggschiff hat ein „Problem“ In den letzten zwei Wochen konnte ich mir den neuen Audi Q8 im Alltag genauer anschauen, der den Audi e-tron, das erste Elektroauto von Audi, ablöst. Etwas neue Technik, eine […]24. September 2023 JETZT LESEN →

-->