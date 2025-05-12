Gaming

Clair Obscur: Expedition 33 erhält umfangreiches Update

Das RPG-Spiel Clair Obscur: Expedition 33 ist derzeit in aller Munde – und das zu Recht. Das französische Entwicklerstudio Sandfall Interactive hat höchstwahrscheinlich den ersten Anwärter auf den diesjährigen „Game of the Year“-Award auf den Markt gebracht und will weiter daran arbeiten. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung wurde nun das erste Update für das Spiel veröffentlicht.

Das Update ist ab sofort verfügbar und trägt die Versionsnummer 1.2.3, auch wenn es das erste Update für das Spiel ist – und das Update ist relativ umfangreich.

Es gibt diverse Bugfixes, einige kleinere Anpassungen im Kampfsystem und gleichzeitig die Ankündigung, an einer Reihe von Updates zu arbeiten, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen. Die vollständigen und ausführlichen Release Notes können im Blog auf der offiziellen Webseite eingesehen werden.


  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Schönes Spiel, besser wäre aber noch gewesen, wenn die Kämpfe in Echtzeit daher kämen. Aber wie gesagt, ansonsten tolles Game.

  2. Dennis 🏅
    sagt am

    Hm?
    Das Update ist bereits mehrere Tag „alt“…

