Cloud- und KI-Integration: Telekom setzt weiter auf Google

Die Deutsche Telekom hat ihre strategische Partnerschaft mit Google Cloud bis zum Jahr 2030 verlängert.

Ziel der Zusammenarbeit sei die Modernisierung von IT, Netzen und Geschäftsanwendungen durch den verstärkten Einsatz von Cloud- und KI-Technologien, heißt es seitens der Telekom. Ein zentraler Bestandteil ist die Migration der SAP-Systeme der Telekom in die Google Cloud, um betriebliche Abläufe effizienter zu gestalten. Darüber hinaus soll die Kooperation technologische Innovationen in der Telekommunikationsbranche vorantreiben.

Cloud-Strategie und KI-Integration

Google Cloud ist der bevorzugte Partner der Telekom für die Cloud-Migration wichtiger Geschäftsbereiche. Im Fokus stehen dabei moderne Daten- und KI-Anwendungen, die zur digitalen Transformation des Unternehmens beitragen sollen.

Im Rahmen dieser Strategie hat die Telekom das sogenannte One Data Ecosystem (ODE) entwickelt. Diese Plattform integriert verschiedene Datensysteme, beschleunigt die Datenverarbeitung und unterstützt fortschrittliche KI-Lösungen unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist die verstärkte Nutzung von Vertex AI, der KI-Entwicklungsplattform von Google Cloud. Damit sollen neue KI-Anwendungen und -Initiativen schneller umgesetzt und skaliert werden. Die Telekom plant, diese Technologien für die Entwicklung „innovativer Produkte und personalisierter Kundenerlebnisse“ zu nutzen.

Migration der SAP-Systeme und autonome Netze

Im Rahmen des Projekts SAP2SKY werden die zentralen SAP-Systeme der Telekom in die Google Cloud migriert. Die skalierbare Infrastruktur soll für mehr Effizienz, Flexibilität und eine bessere Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktanforderungen sorgen. Durch die enge Zusammenarbeit mit SAP verspricht sich die Telekom eine optimierte IT-Architektur, mit der sie langfristig wettbewerbsfähig bleibt.

Ein weiteres Innovationsfeld ist die Entwicklung autonomer Netze mithilfe künstlicher Intelligenz. Die Telekom und Google Cloud arbeiten an einem KI-Agenten, der das Netzverhalten analysiert, Performance-Probleme erkennt und automatisch Gegenmaßnahmen einleitet. Ziel ist es, die Netzstabilität zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken. Solche KI-gesteuerten Systeme könnten in Zukunft die herkömmliche, regelbasierte Netzautomatisierung ablösen.

Integration von KI in Kundenanwendungen

Die Telekom setzt Google-Technologien auch in Kundenanwendungen ein. So wurde auf dem Mobile World Congress 2025 die Integration der Gemini Multimodal Live API in die MeinMagenta-App vorgestellt. Diese Funktion ermöglicht beispielsweise Echtzeitübersetzungen oder die automatische Erkennung von Texten in Bildern. Kundinnen und Kunden können durch die KI-Unterstützung eine natürlichere Interaktion mit der App erleben.

Zusammengefasst soll die erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud der Telekom helfen, ihre digitale Transformation weiter voranzutreiben. Durch den verstärkten Einsatz von Cloud- und KI-Technologien verspricht sich das Unternehmen Effizienzsteigerungen, neue Geschäftsmodelle und ein besseres Kundenerlebnis.

