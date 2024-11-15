congstar Black Friday 2024 ist offiziell – 60 GB Datenvolumen
Der Mobilfunkanbieter congstar bietet im Rahmen der Aktion „Black Black Friday Friday“ vom 22. November bis 3. Dezember 2024 ein stark erhöhtes Datenvolumen und weitere Rabatte an.
Neukunden können sich in diesem Zeitraum die congstar Allnet Flat M mit 60 GB Datenvolumen für nur 22 Euro im Monat sichern. Das doppelte Datenvolumen ist nur einer der Vorteile, die congstar im Rahmen der Aktion bietet: Für 3 Euro mehr im Monat gibt es zusätzlich eine 5G -Option mit 100 Mbit/s.
Auch die Tarife Allnet Flat S Extra und Allnet Flat L sind Teil des Black-Friday-Angebots und bieten zum gleichen Preis 20 GB bzw. 80 GB Datenvolumen statt der regulären 10 GB bzw. 50 GB.
congstar Bestandskunden profitieren ebenfalls
Auch Bestandskunden von congstar erhalten Vorteile: Sie können die Aktionsangebote bereits ab dem 18. November 2024 buchen und auf Wunsch in einen neuen Tarif wechseln.
Kunden, die bereits am letzten Black Friday eine Allnet Flat M gebucht haben, erhalten automatisch und ohne eigenes Zutun ein Upgrade ihres Datenvolumens auf 60 GB.
Außerdem entfällt bei allen Allnet-Flat-Tarifen der einmalige Bereitstellungspreis für alle Bestellungen bis zum 3. Dezember 2024.
congstar „Black Black Friday Friday“ Angebot 2024
- 60 GB (statt 30 GB) Datenvolumen pro Monat
- Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze
- Surfen im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s
- Preis: 22 Euro pro Monat
- Neu: 5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s (statt bisher 50 Mbit/s) für zusätzlich 3 Euro pro Monat
- Ohne Bereitstellungspreis bei Buchung innerhalb des Aktionszeitraums
- Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB
Neben den Mobilfunkangeboten gibt es auch Rabatte für das Internet zu Hause. Mit dem Gutscheincode „BF24“ erhalten Kunden vom 18. November bis 8. Dezember zehn Prozent Rabatt auf die Tarife congstar Zuhause 100 und congstar Zuhause 250. So können Kunden beispielsweise den Tarif Zuhause 100 für 31,50 Euro im Monat buchen.
Alle Informationen zu den Black-Friday-Tarifen von congstar sind spätestens zum Aktionsstart online zu finden.
Gilt dieses eigentlich auch für die Allnet Flat M mit GB+ Verträge, welche als Partnerkarte laufen?
Gibt leider keinen vernünftigen <= 10 Euro Postpaid Tarif mehr bei Congstar. Bin daher noch im alten Fair-Flat Tarif gefangen…
Mir wäre auch 5G also nochmals Datenvolumen lieber gewesen.
Wobei wir jetzt für 4 Allnet Flat M mit GB+ Karten durch die fairen Partnerkarten 55€/Monat zahlen, was für diese Leistung meiner Meinung nach fair ist.
Und, was dazukomme, der Netz ist sehr gut und der Kundenservice ist immer erreichbar.
So absurd, sich 5G weiterhin bezahlen zu lassen… Das ist doch nicht zu rechtfertigen…
Das stößt mir auch etwas auf. Ansonsten sind die Tarife nämlich wirklich nicht schlecht. Wobei das auch für die Preise inklusive der Option gilt.
Meine Mutter hat ein altes LTE fähiges Handy. Sie freut es 5G nicht bezahlen zu müssen.
Ist ja im Prinzip nur eine Marketing-Sache. Der Schaufensterpreis ist dann eben drei Euro günstiger.
Ist denn wirklich so ein großer Unterschied zwischen LTE und 5G?
Nein.
Auf einer anderen Seite – finde grad den Link nicht – hat jemand mal vorgerechnet, das die Telcos durch 5G sogar Geld sparen, verglichen mit einer LTE Verbindung, weils schneller geht und weniger Strom verbraucht wird.
Und dazu gibts ja bei den ganzen Billig Anbieter der Telekom (Fraenk, Norma und selbst bei Congstar Prepaid) 5G gratis in den Tarifen. Also nur weil Congstar hier bei Verträgen die Hand aufhält und sonst 3/5 Euro extra will, sollte man nicht davon ausgehen, das man hier irgendwie spart, wenn die Leistung auf 4G beschränkt bleibt. Congstar sieht sich wahrscheinlich einfach nur die Zahlen an und es gibt genug, die für 5G extra zahlen und/oder der Druck durch die Konkurrenz ist bei Verträgen noch nicht groß genug.