congstar Black Friday 2024 ist offiziell – 60 GB Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter congstar bietet im Rahmen der Aktion „Black Black Friday Friday“ vom 22. November bis 3. Dezember 2024 ein stark erhöhtes Datenvolumen und weitere Rabatte an.

Neukunden können sich in diesem Zeitraum die congstar Allnet Flat M mit 60 GB Datenvolumen für nur 22 Euro im Monat sichern. Das doppelte Datenvolumen ist nur einer der Vorteile, die congstar im Rahmen der Aktion bietet: Für 3 Euro mehr im Monat gibt es zusätzlich eine 5G -Option mit 100 Mbit/s.

Auch die Tarife Allnet Flat S Extra und Allnet Flat L sind Teil des Black-Friday-Angebots und bieten zum gleichen Preis 20 GB bzw. 80 GB Datenvolumen statt der regulären 10 GB bzw. 50 GB.

congstar Bestandskunden profitieren ebenfalls

Auch Bestandskunden von congstar erhalten Vorteile: Sie können die Aktionsangebote bereits ab dem 18. November 2024 buchen und auf Wunsch in einen neuen Tarif wechseln.

Kunden, die bereits am letzten Black Friday eine Allnet Flat M gebucht haben, erhalten automatisch und ohne eigenes Zutun ein Upgrade ihres Datenvolumens auf 60 GB.

Außerdem entfällt bei allen Allnet-Flat-Tarifen der einmalige Bereitstellungspreis für alle Bestellungen bis zum 3. Dezember 2024.

congstar „Black Black Friday Friday“ Angebot 2024

60 GB (statt 30 GB) Datenvolumen pro Monat

Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Surfen im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s

Preis: 22 Euro pro Monat

Neu: 5G Speed Option mit max. 100 Mbit/s (statt bisher 50 Mbit/s) für zusätzlich 3 Euro pro Monat

Ohne Bereitstellungspreis bei Buchung innerhalb des Aktionszeitraums

Mit „GB+“ pro Jahr Vertragsdauer Erhöhung des monatlichen Datenvolumens um 5 GB

Neben den Mobilfunkangeboten gibt es auch Rabatte für das Internet zu Hause. Mit dem Gutscheincode „BF24“ erhalten Kunden vom 18. November bis 8. Dezember zehn Prozent Rabatt auf die Tarife congstar Zuhause 100 und congstar Zuhause 250. So können Kunden beispielsweise den Tarif Zuhause 100 für 31,50 Euro im Monat buchen.

Alle Informationen zu den Black-Friday-Tarifen von congstar sind spätestens zum Aktionsstart online zu finden.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

