congstar startet neues Prepaid Jahrespaket

Der Mobilfunkanbieter congstar bietet ab sofort ein neues Prepaid-Jahrespaket für einmalig 100 Euro an und streicht im Zuge dessen das Halbjahrespaket.

Darin enthalten sind 100 GB Datenvolumen sowie eine monatliche Telefonie- und SMS-Flatrate für zwölf Monate. Das Datenvolumen kann ohne monatliche Begrenzung flexibel über das Jahr verteilt genutzt werden. Vorteilhaft ist der congstar Treuebonus „GB+“, der das Datenvolumen für jedes Jahr der Nutzung um weitere 10 GB erhöht. Das Paket kann ab heute online gebucht werden.

Aktionsangebot zum Schulstart

Bei Aktivierung oder Tarifwechsel bis zum 23. September 2024 erhalten Kunden 20 GB mehr Datenvolumen, also insgesamt 120 GB, zum Preis von 100 Euro. Wer sich vorab registriert, kann den Preis um weitere 10 Euro senken und zahlt im ersten Jahr nur 90 Euro. Die Vorregistrierung ist unter congstar.de/schulstart möglich und bietet Schnellentschlossenen einen zusätzlichen Preisvorteil.

Wichtig zu wissen: Mit Einführung des neuen Jahrespakets ist das bisherige congstar Halbjahrespaket für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bestandskunden können ihr Halbjahrespaket jedoch weiterhin nutzen und wie gewohnt verwalten.

