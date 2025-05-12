Consorsbank räumt auf: Neues Kontomodell startet – echte Kreditkarte und girocard kostenfrei dazu

Die Consorsbank führt ab dem heutigen 12. Mai 2025 ein neues Girokonto ein, das die bisherigen Kontomodelle „Essential“ und „Unlimited“ ersetzt.

Das neue Konto trägt einfach den Namen „Consorsbank! Girokonto“ und kann mit verschiedenen Kartenoptionen kombiniert werden. Kunden können zwischen einer kostenlosen Visa-Debitkarte, einer ebenfalls kostenlosen echten Kreditkarte („Credit Card Gold Light“) sowie einer kostenpflichtigen Variante mit Versicherungsleistungen („Visa Card Gold“, 9 Euro monatlich) wählen. Optional ist auch eine girocard kostenlos erhältlich.

Die kostenlose Kontoführung wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt, die marktüblich sind: Entweder ist der Kontoinhaber jünger als 31 Jahre oder der monatliche Geldeingang beträgt mindestens 700 Euro.

Nutzer der Kreditkartenvarianten Gold Light und Gold profitieren von der Möglichkeit, weltweit gebührenfrei zu bezahlen und Bargeld abzuheben. Darüber hinaus sind Funktionen wie kontaktloses Bezahlen und ein sogenanntes Überschusssparen enthalten.

Das Consorsbank! Girokonto im Überblick:

kostenlose Kontoführung für alle unter 31 Jahre oder bei mehr als 700 Euro Geldeingang

Freie Kartenwahl: Visa Card Debit (kostenlos), Credit Card Gold Light (echte Kreditkarte, kostenlos!) oder Visa Card Gold (9€ im Monat)

Auf Wunsch kostenlos dazu: girocard

mit Credit Card Gold Light/Visa Card Gold: Weltweit gebührenfrei bezahlen & Geld abheben

inkl. Überschuss-Sparen und kontaktlosem Bezahlen

„Consorsbank! Girokonto“: Die Wahlmöglichkeiten machen den Unterschied

Mit dem neuen Modell führt die Bank ein modulares System ein, das den Kunden Flexibilität bei der Kartenwahl bieten soll. Die kostenlose „Credit Card Gold Light“ zeichnet sich dadurch aus, dass es sich um eine echte Kreditkarte handelt – im Gegensatz zur üblichen Debitkarte, bei der die Beträge sofort vom Konto abgebucht werden. Die kostenpflichtige „Visa Card Gold“ rundet das Angebot mit zusätzlichen Versicherungsleistungen ab.

Die Einführung des neuen Kontos scheint eine Vereinheitlichung und zugleich strategische Neupositionierung des bisherigen Kontoangebots darzustellen. Während einige Leistungen kostenfrei bleiben, sind zusätzliche Leistungen wie der Versicherungsschutz weiterhin kostenpflichtig.

Die Bank bietet damit ein Standardkonto mit wählbaren Zusatzfunktionen an, das unterschiedliche Zielgruppen ansprechen soll, ohne jedoch wesentliche Neuerungen gegenüber den marktüblichen Angeboten zu bieten. Dieser Grundgedanke gefällt mir persönlich zumindest deutlich besser als die bisherigen „starren“ Kontomodelle der Consorsbank.

Zum Consorsbank Girokonto →

