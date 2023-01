Corona-Warn-App: 37 Prozent der Deutschen nutzen sie weiterhin

Immerhin 37 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen weiterhin die Corona-Warn-App. Weitere 17 Prozent haben die App früher genutzt bzw. heruntergeladen, sie mittlerweile aber wieder deinstalliert.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Verbandes „bitkom“. Demnach spricht sich die Mehrheit der aktuellen Nutzer für einen längeren Weiterbetrieb der Corona-Warn-App aus. 61 Prozent stimmen der Aussage zu, die App solle über das Frühjahr hinaus weiterentwickelt und mit Updates versorgt werden.

Aktuell plant die Bundesregierung, die App bis Ende Mai 2023 weiterzubetreiben. Einem Drittel (32 Prozent) der User hat die Corona-Warn-App nach eigenen Angaben konkret dabei geholfen, sich selbst oder andere vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen.

Der Umfrage zufolge haben 92 Prozent der Nutzer die App auf ihrem Smartphone im Einsatz, um gewarnt zu werden oder andere zu warnen. 68 Prozent haben in der App ihren Impfstatus gespeichert, auch wenn dies in Deutschland aktuell an den meisten Orten keine Rolle mehr spielt. Und 7 Prozent nutzen auch andere Funktionen der App, wie etwa das Tagebuch oder die Eventregistrierung.

Nach offiziellen Angaben wurde die Corona-Warn-App seit ihrem Start im Juni 2020 fast 48 Millionen Mal heruntergeladen.

-->