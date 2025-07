Cronos: Neuer Horror-Shooter kommt 2025

Bloober Team hat gerade erst mit dem Remake zu Silent Hill 2 für gute Schlagzeilen gesorgt, da steht auch schon die nächste Ankündigung an. 2025 kommt mal kein Remake, sondern ein ganz neues Spiel mit einer komplett eigenen Marke: Cronos.

Mit „Cronos: The New Dawn“ bleibt man sich aber treu, es wird ein Horrorspiel aus der 3rd Person-Perspektive. Ein Datum haben wir bisher leider noch nicht, aber es kommt für Konsolen (natürlich nicht die Nintendo Switch) und auch für den PC.

Ich finde, dass der Trailer schon einen sehr guten Eindruck macht, sowas ist ja genau meine Art von Spiel, wenn dann noch eine gute Story dazukommt. Aber im Moment fehlen dann doch noch zu viele Details, um ein Fazit ziehen zu können.

Der Schauplatz von Cronos: The New Dawn ist eine düstere Welt, wo osteuropäischer Brutalismus und retro-futuristische Technik zusammentreffen. Hier wirst du von einer fesselnden Story irgendwo an der Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft mitgerissen.

In der Vergangenheit erlebst du, wie die Welt mit dem Wandel ringt, einem verheerenden Ereignis, das die Menschheit für immer verändern sollte. Im verwüsteten Ödland der Zukunft ist jeder Moment ein Kampf ums Überleben gegen gefährliche Gräuel, die sowohl deine Reflexe als auch dein strategisches Denken auf die Probe stellen werden.

Als ein Reisender durchstreifst du im Auftrag des rätselhaften Kollektivs das Ödland der Zukunft, um spezifische Risse in der Zeit zu finden, die dich ins Polen der 1980er Jahre zurückbefördern.