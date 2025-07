Xbox Cloud Gaming steht bei Microsoft wieder im Fokus

In den letzten Jahren waren die Ambitionen rund um Cloud Gaming bei Microsoft doch eher verhalten, dabei war xCloud, wie Xbox Cloud Gaming früher genannt wurde, doch die ganz große Hoffnung. Doch diese konnte man nicht erfüllen.

Nach einem starken Start der Series-Generation stürzte diese ab und Apple und Google wollten ihre Plattformen nicht als Grundlage für Microsoft anbieten. Doch so langsam ändert sich alles und Microsoft ist (dank Behörden) zurück im Spiel.

Xbox Cloud Gaming entwickelt sich weiter

Man hat eine neue Offensive bei Smart TVs gestartet und bringt jetzt Xbox Cloud Gaming auf mehr Modelle, nicht nur Samsung TVs, und laut Tom Warren von The Verge, steht auch endlich mal der Schritt zu einer besseren Qualität der Spiele an.

Die Konkurrenz bei Nvidia ist mittlerweile deutlich weiter, aber man wird in Zukunft nicht nur eigene Xbox-Spiele über die Cloud zocken können, sondern wohl auch in 4K mit einer besseren Bitrate. Doch Microsoft hat angeblich noch mehr geplant.

Das Unternehmen arbeitet an Cloud-Controllern (direct-to-cloud controllers) und auch mobil gibt es dank US-Gerichten und der EU neue Möglichkeiten, um doch noch Xbox Cloud Gaming im mobilen Bereich zu etablieren. 100 Millionen Nutzer will man bis 2030 haben, vor allem die Smartphones sind dabei enorm wichtig.

Xbox Cloud Gaming fehlt ein eigenes Abo

Was aber bis heute fehlt, und das merkt auch Tom Warren an, ist eine gewisse Unabhängigkeit vom Game Pass. Nicht jeder benötigt diesen, aber Cloud Gaming gibt es nur im teuren Ultimate-Abo. Falls Microsoft also wirklich Cloud Gaming ausbaut und neu durchstartet, dann benötigt man ein passendes Abo dafür.

Ich habe Xbox Cloud Gaming in den letzten Jahren immer wieder mal auf meinem Samsung TV genutzt, beide Modelle im Haushalt unterstützen das, aber technisch ist da noch zu viel Luft nach oben, um gute Spiele wirklich genießen zu können.

Es sieht aber so aus, als ob 2025 mal wieder ein spannendes Jahr für Xbox Cloud Gaming wird und Microsoft einiges geplant hat. Die Abhängigkeit von Apple und Google bei der mobilen Lösung ist aber bis der größte Knackpunkt für Microsoft.

