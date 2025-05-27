Cupra Tavascan: Elektro-SUV bekommt „Extreme Pack“
Cupra spendiert dem Tavascan zwei neue Optionen, um das Elektro-SUV etwas attraktiver für Kunden zu machen. Dazu gehört eine neue Farbe, welche Cupra „Century Bronze“ nennt. Es handelt sich um die erste matte Farbe für den Tavascan.
Im Konfigurator ist es mit einem Aufpreis von 2.500 Euro allerdings auch die bisher teuerste Farbe für das Elektroauto, bisher musste man 750 Euro bzw. 1.100 Euro für eine andere Farbe zahlen. Ich vermute, dass das matte Blau auch noch folgen wird.
Cupra Tavascan jetzt mit „Extreme Pack“
Und wir bleiben direkt bei den Aufpreisen, denn über dem „Adrenaline Pack“ ordnet sich jetzt der „Extreme Pack“ beim Cupra Tavascan ein. Hier gibt es dann zweifarbige 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und 255-mm-Performance-Reifen vorn und hinten.
Diese Option lässt sich Cupra aber auch bezahlen, denn der Aufpreis liegt bei 8.230 Euro. Dafür gibt es dann aber auch noch beheizbare und belüftete CUPBucket-Sitze aus Leder dazu. Mehr Leistung gibt es mit dieser Option allerdings nicht dazu.
So würde der Tavascan mit der neuen Farbe und dem Paket aussehen:
in Marktgeschehen
Das Extreme Pack gibt es doch schon seit bald einem Jahr? Was ist daran denn neu?
Die matte Farbe ist auch schon seit einiger Zeit im Konfigurator enthalten…
Wir beobachten sowas nicht durchgehend im Konfigurator, uns erreichte das heute via Pressemitteilung.
Nur die Farbe ist neu sonst nichts! Extreme gibst seit Ewigkeiten. Die Farbe hätte ich echt sehr gerne gehabt!
Tja, 21“ gab‘s bei meiner Elroq 85 First Edition auch einfach mal so dazu…
Einfach mal so?
So so…..die hast du nicht im Rahmen der First Edition mitbezahlt?
Also, an Cupras Stelle würde ich da nicht mit „Performance“ und „Extreme“ werben. Das macht’s nur noch lächerlich. Relativ geringe Beschleunigung und ein Top Speed, wo fast jeder Polo schneller ist…