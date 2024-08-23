Mobilität

Cupra Tavascan VZ2: Neue Top-Version wird extrem teuer sein

Cupra Tavascan 2024 Heck
Cupra Tavascan

Cupra bietet bald ein Pendant zum VW ID.5 oder Audi Q4 e-tron Sportback mit dem Tavascan an, denn die VW-Marke bekommt einen eigenen Elektro-SUV. Den Preis für die Basis gab es im Mai, der Tavascan startet bei 56.210 Euro in Deutschland.

Doch wer mehr Power möchte (250 kW bzw. 340 PS mit zwei Motoren), der muss den Cupra Tavascan VZ kaufen und da wissen wir seit Juni, dass es in Deutschland bei 60.780 Euro losgeht. Da ist laut Autocar allerdings noch lange nicht Schluss.

Cupra Tavascan VZ2 für über 70.000 Euro

Wie man berichtet, wird es einen Cupra Tavascan VZ1 und einen Cupra Tavascan VZ2 geben, der VZ2 knackt in UK die (umgerechnet) 70.000 Euro. Damit ist Cupra endgültig in der Premium-Liga von Audi, Polestar und anderen Marken unterwegs.

Cupra Tavascan 2024 Front

Details zum Cupra Tavascan VZ2 habe ich nicht gefunden, aber die 250 kW bzw. 340 PS sind derzeit eigentlich der Bestwert bei der MEB-Plattform. Darf Cupra aber womöglich eine neue Motorisierung einführen? Wir wissen, dass einer der zwei E-Motoren theoretisch mehr Leistung hat, die VW im ID.3 GTX Performance nutzt.

Cupra wollte wohl noch keine Details zur neuen Top-Version nennen, aber bei so einem Preis muss man eine ganze Schippe draufpacken. Es dürfte auch das erste Modell der VW-Marke sein, welches mit zwei VZ-Versionen an den Start geht.

PS: Kombiniert man den bekannten E-Motor an der Vorderachse mit dem E-Motor des VW ID.3 GTX Performance an der Hinterachse, dann sind bis zu 320 kW bzw. 435 PS bei VW möglich. So eine MEB-Version gibt es bisher allerdings noch nicht.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Einfach größere Motoren einzubauen, reicht leider nicht, um mehr Systemleistung zu erreichen. Die Batterie muss die Leistung unterstützen, genauso das HV-System und die Kühlung. Wahrscheinlich gibt es hier Grenzen im MEB, aus Gründen (Herstellkosten, GuK,…).

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu René H. ⇡

      Jupp, VW hat da einfach viel zu klein dimensioniert.

      Antworten

