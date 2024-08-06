VW ID.3 GTX: Volkswagen nennt Preis für Performance-Version

Volkswagen präsentierte im Frühjahr den VW ID.3 GTX und überraschte etwas, als man erstmals zwei GTX-Versionen mit Blick auf die Leistung zeigte. Der normale VW ID.3 GTX ist bereits im Mai gestartet und kommt mit 210 kW (286 PS) daher.

Diese Version startet bei 50.795 Euro, aber der VW ID.3 GTX Performance folgt erst jetzt und da möchte Volkswagen gerne 52.295 Euro haben. Also bei diesem Preis startet der Konfigurator, mit Extras wie Wärmepumpe ist man bei ca. 60.000 Euro.

Stärkster E-Motor von Volkswagen

Bei der Leistung blickt man dafür auf 240 kW (326 PS), es ist der stärkste E-Motor, den Volkswagen bisher in einem Elektroauto verbaut hat. Die anderen GTX-Modelle haben zwar noch etwas mehr Leistung, aber diese verteilt sich auf zwei E-Motoren.

Damit ist der VW ID.3 GTX in der Liga eines VW Golf R und er bringt zwar auch die Leistung von diesem mit, aber er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden und ist eine gute Sekunde langsamer. Und bei 200 km/h ist Schluss, der Golf packt auch 270 km/h. Ich will damit deutlich machen, dass es eher ein GTI-Pendant ist.

Das sind ehrlich gesagt absurde Preise für einen Kompaktwagen von VW, ganz egal, ob Performance-Version oder nicht. Da bekommt man ein Tesla Model 3 in der Performance-Version und das beschleunigt fast doppelt so schnell wie der GTX.

Ich mag den VW ID.3, das Facelift tat der Front gut und es ist ein gutes Auto. Und ich war mal ein GTI-Fan zu Verbrennerzeiten, aber diese Preise sind langsam echt irre. Sechzigtausend Euro. Für ein elektrisches Pendant zum VW Golf GTI. Heftig.