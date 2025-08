Cyber-Angriffswelle 2024: Deutschland weltweit unter den Top 5 der Opferländer

Im dritten Quartal 2024 wurden in Deutschland beeindruckende 14,6 Millionen Nutzerkonten geleakt, was Deutschland zu einem der am stärksten von Datenschutzverletzungen betroffenen Länder der Welt macht.

Durchschnittlich wurden in Deutschland zwei Konten pro Sekunde geleakt. Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland damit auf Platz 4 hinter den USA, Frankreich und Russland. Insgesamt wurden weltweit 423 Millionen Accounts angegriffen, wobei die USA mit 22 Prozent aller Verstöße an der Spitze liegen.

Die Zahl der Datenschutzverletzungen hat sich im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelt, was die anhaltende Bedrohung durch Cyberkriminalität verdeutlicht. Im Zeitraum Juli bis September 2024 wurden weltweit durchschnittlich mehr als 3.000 Accounts pro Minute gehackt. Nordamerika verzeichnete mit 101 Millionen gehackten Accounts die meisten Verstöße, gefolgt von Europa mit 88 Millionen Accounts.

Besonders betroffen sind Länder wie Frankreich und Deutschland mit einer hohen Dichte an Datenschutzverletzungen. Die Länder mit den meisten gehackten Accounts im Q3 2024 sind die USA, Frankreich, Russland und Deutschland, wobei die USA und Frankreich auch bei der Dichte der Verstöße pro 1.000 Einwohner an der Spitze liegen.

Die Daten stammen aus einer Erhebung des Cybersecurityunternehmens Surfshark. Sie wurden aus 29.000 öffentlich zugänglichen Datenbanken gesammelt und nach E-Mail-Adressen aufgeschlüsselt. Um den Standort der E-Mail-Adresse zu bestimmen, untersuchte ein Mechanismus mehrere zugehörige Parameter wie Domänennamen, IP-Adressen, Orte, Koordinaten, Währungen oder Telefonnummern.

Über die Data Breach Map können Daten verschiedener Länder abgerufen werden.

