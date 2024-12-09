Cyberpunk 2077: Überraschendes Update angekündigt

CD Project Red hat vor ein paar Monaten die Entwicklung an Cyberpunk 2077 beendet, so war jedenfalls der Stand. Das Team arbeitet am neuen Witcher und am Nachfolger.

Doch es gibt doch noch ein überraschendes Update, denn morgen wird man Version 2.2 präsentieren. Und das mit einem Livestream, es scheint also ein großes Update zu sein.

Zwei Dinge werden aber nicht kommen, ein New Game+ und es bleibt auch bei der PS5 Pro dabei, da ist kein Patch geplant. Schade, das war meine Hoffnung ehrlich gesagt.