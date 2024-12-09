Gaming

Cyberpunk 2077: Überraschendes Update angekündigt

Autor-Bild
Von
|
Cyberpunk 2077 Header

CD Project Red hat vor ein paar Monaten die Entwicklung an Cyberpunk 2077 beendet, so war jedenfalls der Stand. Das Team arbeitet am neuen Witcher und am Nachfolger.

Doch es gibt doch noch ein überraschendes Update, denn morgen wird man Version 2.2 präsentieren. Und das mit einem Livestream, es scheint also ein großes Update zu sein.

Zwei Dinge werden aber nicht kommen, ein New Game+ und es bleibt auch bei der PS5 Pro dabei, da ist kein Patch geplant. Schade, das war meine Hoffnung ehrlich gesagt.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Cyberpunk 2077: Überraschendes Update angekündigt
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News