Cyberpunk 2077: Nachfolger statt PlayStation 5 Pro

CD Project Red hat heute bestätigt, dass man „keine Pläne für die PS5 Pro“ bei Cyberpunk 2077 hat, das Spiel wird also kein Update mehr bekommen. Schon im Sommer wurde bekannt, dass Cyberpunk 2077 jetzt komplett abgeschlossen ist.

Cyberpunk: Alle Entwickler arbeiten am Nachfolger

Der Fokus liegt jetzt auf dem Nachfolger, der allerdings noch ein paar Jahre in der Zukunft liegt und erst mit der nächsten Konsolengeneration anstehen dürfte. Die Entscheidung finde ich aber sehr schade, denn ich hatte wirklich darauf gehofft.

Immerhin hat CD Project Red gezeigt, dass Cyberpunk 2077 zwar abgeschlossen ist, aber man noch Kapazitäten übrig hat, wie für die Mac-Version nächstes Jahr. Vielleicht hat hier aber auch Apple einfach nur gutes Geld für den Port gezahlt.

Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty waren letztes Jahr mein Highlight, aber ein Paradebeispiel für ein Spiel, bei dem ich mich für die Leistung bei den Grafikmodi entschieden habe, obwohl ich gerne die bessere Qualität gehabt hätte. Schade.