Das Apple iPhone Fold wird immer wahrscheinlicher

Die Gerüchte zu einem faltbaren iPhone sind alt, teilweise sehr alt. Doch es deutet sich so langsam an, dass es dieses Mal wirklich kommt und wir in etwa zwei Jahren darüber sprechen werden. Es ist eines von zwei Jubiläums-iPhones für 2027.

Das behauptet der gut informierte Mark Gurman von Bloomberg in seinem neuen Newsletter, demnach „sollte das faltbare iPhone bis spätestens 2027 erhältlich sein“. Besonderheit? Die Falte soll im aufgeklappten Zustand kaum zu sehen sein.