Fortnite kommt schon „bald“ für iOS zurück

Fortnite wurde vor ein paar Jahren von Apple aus dem App Store geworfen, da man bei Epic nicht mehr bereit für die Gebühren war und einen Rechtsstreit mit Apple startete. In den nächsten Wochen kommt das Kult-Spiel allerdings offiziell zurück.

Epic hat nicht nur einen Epic Games Store für iOS geplant, den man in der EU, wo seit iOS 17.4 bekanntlich Alternativen für den App Store von Apple erlaubt sind, anbieten wird, man wird Fortnite auch in den Stores von Drittanbietern anbieten.

Mit dabei ist auch der AltStore PAL und es sollen noch „zwei bis drei“ weitere Stores folgen. Doch nicht nur Fortnite kommt in diese Store, auch andere Spiele von Epic, wie Rocket League Sideswipe, wird man bald in diesen Stores finden.

Mehr als ein „bald“ haben wir heute aber nicht von Epic bekommen, es dauert also noch etwas und wir werden euch hier informieren, wenn es losgeht. Das dürfe der erste große Push für Alternativen zum App Store in der EU sein, denn Fortnite ist weiterhin beliebt und das werden sicher viele Nutzer in Zukunft ausprobieren.

