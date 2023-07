Das Google Pixel 8 wird wohl etwas teurer

Die Smartphones wurden in den letzten Jahren durch die Bank weg teurer, daher hat es viele gewundert, dass Google bei der Pixel 7-Reihe noch an den Preisen der Vorgänger festhielt. Doch das wird sich in diesem Jahr vermutlich doch ändern.

Wie man hört, startet das Google Pixel 8 in den USA bei 649 Dollar statt 599 Dollar. Das wäre ein Aufpreis von 50 Dollar, der vermutlich (bisher aber noch unklar) auch für das Pro-Modell gilt. Und dieser Schritt dürfte auch in Deutschland anstehen.

Wie genau? Da kann man nur spekulieren, das Pixel 7 startete bei 649 Euro und das Pixel 7 Pro bei 899 Euro. Ich würde auf 699 Euro für das Pixel 8 und vielleicht sogar 999 Euro für das Pixel 8 Pro tippen. Die Google-Smartphones sollen wieder Anfang Oktober kommen, das Unternehmen dürfte erneut ein Made by Google-Event planen.

Diesen Preisanstieg fände ich ehrlich gesagt noch okay, also wenn wirklich über 50 bis maximal 100 Euro sprechen, denn die Pixel-Reihe war bisher preislich durchaus attraktiv. Außerdem sinkt der Preis oft recht zügig, damit ist auch hier zu rechnen.

Google Pixel 8 – 6.17" FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

