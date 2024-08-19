Das Google Pixel Fold hat noch eine Zukunft

Google präsentierte mit dem Pixel 9 Pro Fold einen Nachfolger für das Pixel Fold und wollte mit dem neuen Namen zeigen, dass es ein großes Upgrade ist und sich jetzt in der Pro-Flaggschiff-Reihe einordnet. Das alte Pixel Fold wurde entfernt.

Doch im Gespräch mit Android Central hat Google verraten, dass das nur temporär ist und das Google Pixel Fold nach dem Google Pixel 9 Pro Fold auch wieder im Store landen wird. Zu welchem Preis? Das ist unklar, vermutlich etwas günstiger.

Das Google Pixel 9 Pro Fold startet am 4. September, der Vorgänger dürfte also im September ein Comeback feiern. Warum hat man es entfernt? Wer weiß, vielleicht wird es überarbeitet oder es gibt hier ebenfalls einen neuen Namen? Aktuell blickt man als normaler Nutzer sicher kaum durch, denn was ist jetzt das aktuelle Fold?

Eine mögliche Idee wäre auch, dass man es Google Pixel 8 Fold oder Google Pixel 8 Pro Fold nennt, so wäre klar, dass es älter und schlechter ist. Eins steht aber laut Google fest, man wird zwei Android-Foldables ab Herbst im eigenen Store anbieten.