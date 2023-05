Das große PlayStation-Event 2023 steht sehr bald an

Sony soll in diesem Jahr mal wieder ein PlayStation Showcase geplant haben, das große Event fiel letztes Jahr leider aus. Dafür soll es in diesem Jahr noch größer als in den letzten Jahren ausfallen und wir werden sehr viele neue PS5-Spiele sehen.

PlayStation Showcase noch im Mai geplant

Aktuell stellt sich nur die Frage nach dem „Wann?“. Das PlayStation Showcase soll laut Jeff Grubb in der Woche des 25. Mai online gehen und auch Quellen von VGC haben gehört, dass Sony das große PlayStation-Event für Ende Mai geplant hat.

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, aber womöglich hält das Sony auch vor den Partnern geheim, denn die müssen nur wissen, dass es Ende Mai stattfindet.

Ich bin gespannt, denn abgesehen von Spider-Man 2 sieht das Jahr noch etwas dünn bei der PlayStation 5 und den PlayStation Studios aus. Doch ich bin nicht nur auf das Lineup für 2023 gespannt, wir werden sicher auch erste Spiele für 2024 und vielleicht sogar 2025 sehen. Die Erwartungen an das Event sind durchaus hoch.

PlayStation vs. Xbox: Die PS5 hängt die aktuelle Xbox extrem ab Es fing bei der aktuellen Konsolengeneration sehr ebenbürtig an und Microsoft hat nicht nur eine gute Konsole präsentiert, es gab auch gute Spiele, eine günstigere Version mit der Xbox Series […]8. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->